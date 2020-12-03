تجديد حبس المتهمين بقتل عجوز سوري طمعا في شقته

جدد قاضي المعارضات، حبس شخصين يحملان جنسية أجنبية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل عجوز سوري الجنسية، وإلقاء جثته في صحراء العبور.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمان كونا تشكيل عصابي للنصب على الأجانب من سوريا واليمن وليبيا، بهدف جمع المال.

وأوضحت التحريات، أن المتهمان استدرجا الضحية بحجة مساعدته فى بيع شقته، وشنقاه داخل سيارة ملاكي ملك أحدهما، وذلك بعد أن أجبراه على توقيع عقد بيع الشقة.

كشفت تحريات البحث الجنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أن المتهمان شوهدا بصحبة المجني عليه قبل الجريمة بساعتين.

وأكدت التحريات، أن المتهمان بعد قتل المجني عليه، توجها إلى الشقة، ومكثا فيها بحجة شرائها منه، وزعما أنه سافر للخارج.

قررت النيابة، تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، كما طلب تحريات المباحث حول الواقعة، ومن المرجح أن يتم إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية خلال الأيام المقبلة.

تبلغ لقسم شرطة العبور بمديرية أمن القليوبية بالعثور على جثة " سوري الجنسية - مُقيم بدائرة القسم" بقطعة أرض بمدخل مدينة العبور الجديدة دائرة القسم وبها سحجات متفرقة بالجسم.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة "سائقان يحملان ذات الجنسية - مُقيمان بدائرة القسم".

عقب تقنين الإجراءات ­تم استهدافهما وضبطهما وبمواجهتهما اعترفا تفصيليا بارتكابهما الواقعة، وقررا أنه نظرا لعلمهما بملكية المجني عليه لشقة كائنة بدائرة القسم عقدا العزم على التخلص منه بدافع الاستيلاء على تلك الشقة، وقيامهما بالتوجه لمكان تواجد المجني عليه أمام إحدى المراكز التجارية بدائرة القسم.

واصطحباه بسيارة ملاكي "ملك أحدهما" بزعم توصيله لمسكنه وبالقرب من مدينة العبور الجديدة قاما بتهديده وإكراهه على توقيع عقدين لبيع شقته على بياض واستوليا منه على مبلغ مالي وهاتفه المحمول وعقب ذلك قام أحدهما بلف حبل "أعده مُسبقا" حول رقبته فأودى بحياته وتخلصا من جثته بإلقائها بمكان العثور، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وكذا عقدي بيع الشقة المُزيلان ببصمة المجني عليه وهاتفه المحمول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.