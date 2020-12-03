المغربية رجاء قصابني تعود للغناء مع "لايف ستايلز" بـ"يا ليلة"

أصدرت شركة لايف ستايلز ستوديوز "فيديو كليب" جديدا للنجمة المغربية رجاء قصابني، لأغنية باللهجة المصرية، عنوانها "يا ليلة " وتم تصويرها في دبي بعدسة المخرج عادل سرحان.

"يا ليلة" من كلمات الشاعر عمرو المصري، وألحان سامر ابو طالب، وتوزيع عمرو الخضري، وميكس وماستر توما.

الفنانة رجاء قصابني، التي تعود بقوة لتتواصل مع جمهورها؛ أدت دورها في الكليب بشكل مختلف عن باقي أعمالها، حيث مثلث قصة نجمة مشهورة واجهت مشاكل مع حبيبها لتتوالى تباعا الأحداث المشوقة.

وحصلت رجاء على شهرة كبيرة بعد فوزها في برنامج المواهب الغنائية "إكس فاكتور" في دورته الأولى عام 2006 وعرفت بصوتها الطربي الأصيل، وأصدرت أول ألبوم غنائي لها بعنوان "استغربت حال الدنيا" الذي حقق نجاحا كبيرا، وتعود اليوم بهذا العمل المميز من توقيع لايف ستايلز ستوديوز.

وتستعد شركة لايف ستايلز ستديوز، لصاحبها فهد الزاهد، لإنتاج 10 كليبات غنائية جديدة، لباقة مختلفة من نجوم الوطن العربي ومجموعة من الشباب الصاعد الذين آمنت بموهبتهم، وقدراتهم الفنية الواعدة.

وتعاقدت الشركة مع كل من كارول سماحة، هاني شاكر، سامر أبو طالب، محمد سرور، أحمد مهنى، عمرو الشاذلي، ياسمينا سامي، أحمد شيبه، محمد نور، لإنتاج كليبات مختلفة خلال العام.

وتكثف الشركة جهودها بشكل كبير خلال الفترة في محاولة منها لتجاوز تلك الفترة العصيبة التي يمر بها العالم منذ تفشي فيروس كورونا.

وتحرص الشركة بشكل دائم على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال تصوير وتسجيل الأغاني، حرصا منها على مصلحة الجميع، وإيمانا منها بالدور الفعال للقوى الناعمة في تجاوز الأزمات.