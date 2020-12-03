محافظ الإسكندرية يعلن تخصيص نسبة من "باكيات الباعة" لذوي الهمم

كرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم مجموعة من المتفوقين رياضيا وثقافيا وفنيا من ذوي الهمم، وعدد من أمهاتهم، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يتم الاحتفال به في ٣ ديسمبر من كل عام ، وذلك بحضور مسئولي الجمعية الشرعية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي المشاركين في التكريم .

وخلال اللقاء أعرب المحافظ عن سعادته بهذا الاحتفال الذي يكرم فيه المتفوقين مؤكدا على اهتمامه بمشاركته كافة احتفالاتهم وتشجيعهم على مزيد من التقدم والتفوق في كافة المجالات، وقدم الشكر لكل من يساهم في إزالة أي معوقات لأبنائنا من ذوي الهمم وأمهاتهم.

وكرم المحافظ مجموعة من الأبطال في عدة مجالات، بالإضافة إلى تكريم عدد من أمهات ذوي الهمم الذي أكد محافظ الإسكندرية على أنهم هم الأبطال الحقيقيين، لافتا إلى حرص محافظة الإسكندرية علي توفير كافة سبل الدعم لذوي القدرات الخاصة وذويهم بالشكل الذي يضمن دمجهم في المجتمع .

على الصعيد ذاته استقبل محافظ الإسكندرية ممثلي رابطة شباب أهل التحدي لخدمة ذوي الإعاقة للاستماع لأهم مطالبهم ، معلنا أنه سيتم تخصيص نسبة من باكيات الباعة لذوي الهمم مقابل الإيجار المحدد لها بالمشروعات التي تقيمها المحافظة حاليا وهي الموقف الجديد والمنشية ومحطة مصر وحلقة السمك وميدان المساجد ، على أن تكون الأولوية منهم للأكثر احتياجا لمساعدتهم في إيجاد مصدر دخل ثابت لهم ، مؤكدا على تقديم كامل الدعم والتسهيلات اللازمة لهم وتكليف كافة الأجهزة التنفيذية في تسهيل أمورهم.

من الجدير بالذكر أن محافظ الإسكندرية قد أصدر تعليمات مسبقة للجهات المختصة بعدم إصدار أي تراخيص للعقارات والمنشآت الجديدة إلا بعد توافر منحدرات لذوي الاحتياجات الخاصة بها في الرسوم الهندسية الخاصة بها ، خاصة أن توجيهات القيادة السياسية تؤكد على الاهتمام بمشكلات ذوي الهمم بصفة خاصة، وتخصيص ٢ كابينة بكبائن استانلي مجانا لهم ، فضلا عن إصدار تعليماته للهيئة العامة للنقل العام "الأوتوبيسات أو الترام" ، بالركوب المجاني هم وذويهم .