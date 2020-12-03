ملامح خطة الحكومة لمواجهة ذروة كورونا: غرامات ولقاحات وتقليل عمالة

أكدت مصادر حكومية، أن الدولة لديها خطة موضوعة للتعامل مع الموجة الثانية لفيروس كورونا، قائمة على عدة محاور، بدأت في تنفيذها بالفعل، تفاديا لتزايد الإصابات.

وأوضحت المصادر، أن المحور الأول للتعامل، قائم على تقليل الأعداد في المصالح الحكومية، بما لا يتعارض مع مصالح المواطنين، مؤكدة أن القرار بالفعل يجرى تنفيذه في الوقت الحالي، بعدما خولت وزارة التنمية المحلية المحافظين بتخفيض الأعداد في كل محافظة، وفقا لحاجة العمل، إلى جانب تخفيض العاملين في الوزارات، كما الحال في المحافظين.

وتابعت المصادر، أن المحور الثاني خاص بالطلاب في المدارس، وهو قائم على سياسة التوسع في تنفيذ استراتيجية الفصل المقلوب، بحيث يتمكن الطلاب من الدراسة أون لاين بصورة أكبر، لتقليل كثافة الطلاب في المدارس، ذات الكثافات المرتفعة.

أما المحور الثالث، فقالت المصادر، إنه قائم على فرض غرامات وعقوبات على من لا يتبعون الإجراءات الاحترازية، كما الحال في محطات المترو.

وعن المحور الرابع قالت المصادر، إن كل الاحتياجات الطبية مؤمنة، مشيرة إلى أن الموجة الأولى أعطت القطاع الطبي الخبرة الكافية للتعامل مع حالات الضغط على المستشفيات.

وعن المحور الخامس، أوضحت المصادر، أن الحكومة جاهزة لشراء 20 مليون جرعة من لقاح كورونا.

واختتمت المصادر موضحة، أن اللجنة المشكلة لمتابعة فيروس كورونا، ويرأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تتعامل مع كورونا بصورة دقيقة، وفقا لأحداث الأساليب العلمية المتبعة في العالم كله.

كانت وزارة الصحة، أعلنت أمس الأربعاء، خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102949 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 421 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 28 حالة جديدة.