وفاة وكيل وزارة التموين بالبحيرة بفيروس كورونا

توفى المهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، داخل مستشفى دمنهور التعليمي، بعد صراع لم يستمر كثيرا مع أعراض الفيروس.

ونعت الصفحة الرسمية للتموين بالبحيرة، الفقيد المهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين بالبحيرة "ببالغ الحزن والأسى، ننعى المهندس كمال راشد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته".

يذكر أن المهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، بلغ سن المعاش العام الماضي وتم مد الخدمة له لمدة عام بقرار جمهوري من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأصيب بفيروس كورونا وكان يتلقى العلاج بمستشفى دمنهور التعليمي منذ 14 نوفمبر الماضي، حتى وافته المنية اليوم الخميس.

وأعلنت الأسرة أن تشييع الجثمان ودفنه، جرى بمسقط رأسه بكفر دميتوه التابعة لمجلس قرية صفط العنب التابعة لمركز كوم حمادة.