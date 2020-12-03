إيطاليا تحظر التنقل بين المناطق المحلية خلال عيد الميلاد

أعلنت إيطاليا حظر التنقل بين المناطق المحلية خلال عطلة عيد الميلاد؛ وذلك لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأوضحت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم، أن هذا الحظر سوف يسري من 21 ديسمبر الجاري وحتى 6 يناير المقبل.

وسوف تستثني السلطات الإيطالية التنقل من أجل أغراض مثل العمل، أسباب صحية أو طارئة.

وكان الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دعا إلى أن يكون الجهد المتعلق بمكافحة كورونا دولياً، مشدداً على ضرورة توفير التمويل اللازم لتوزيع لقاح كورونا على الجميع.

وفي الجلسة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الاستجابة للجائحة، قال جوتيريش: "نحن ملتزمون بنتائج قمة العشرين بشأن التصدي لتداعيات كورونا"، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

ويتحدث، اليوم، ما يقرب من 100 من قادة العالم وعشرات الوزراء في الجلسة، التي بدأت حول الاستجابة لأزمة كورونا، وأفضل الطرق للتعافي من الوباء، الذي أودى بحياة أكثر من مليون ونصف المليون شخص حول العالم، وكان له تأثير مدمر على الاقتصاد العالمي، وخلف ملايين العاطلين عن العمل حول العالم.

ويستمر اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة ليومين، ومن المفترض أن يلقي المشاركون بيانات مصورة مسجلة مسبقا، من بينهم وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي ووزير الخارجية الصيني.

الشرطة الدولية: نحذر من شبكات إجرامية تستهدف لقاحات كورونا

وفي سياق متصل، أصدرت الشرطة الدولية "الإنتربول" إنذارا عالميا بشأن ضرورة الاستعداد لمواجهة شبكات إجرامية تستهدف اللقاحات ضد كورونا المستجد بالفعل وفي المجال الافتراضي.

وأشار الإنتربول في بيان منشور على موقعه الرسمي أن إنذارها البرتقالي الموجه إلى أجهزة إنفاذ القانون في الدول الأعضاء الـ194 فيها ينص على خطر ممارسة أنشطة إجرامية متعلقة بتزييف وسرقة وتوزيع اللقاحات المضادة للفيروس التاجي والإنفلونزا بطريقة غير مشروعة، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وحذر المدير العام للإنتربول، يورجن ستوك، من أن التنظيمات الإجرامية تحاول التسلل إلى سلاسل الإمداد باللقاحات ضد "كوفيد-19" التي تقترب عدد من الدول من اعتمادها وبدء توزيعها على نطاق واسع، مشيرا إلى أن المجرمين قد يستهدفون مواطنين أبرياء من خلال مواقع إلكترونية تبيع أدوية زائفة من شأنها أن تعرض صحة وحياة الناس للخطر.

وأشار الإنتربول، إلى أن هذه الأنشطة غير القانونية قد تشمل أيضا توزيع أدوات زائفة لتشخيص "كوفيد-19".

ودعا الإنتربول، المواطنين إلى توخي الدرجة المرتفعة من الحيطة واليقظة خلال البحث عن الأدوية والعلاجات في الإنترنت، مؤكدا أن وحدته المعنية بمحاربة الجرائم السيبرانية اكتشف ثلاثة آلاف موقع يشتبه في بيعها الأدوية بطريقة غير مشروعة، بالإضافة إلى 1.7 ألف موقع تضم تهديدات سيبرانية مثل برمجيات خبيثة.

وأوضح الإنتربول، أن مكافحة هذه الأنشطة الإجرامية تتطلب التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والهيئات المعنية بالرقابة على الأدوية.