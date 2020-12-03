بومبيو: قلقون من عدم التزام إيران بتعهداتها في معاهدة حظر الكيماوي

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن بلاده ملتزمة بمواجهة الأنشطة الإيرانية الخبيثة، مضيفا إن واشنطن قلقة من عدم التزام إيران بتعهداتها في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأشار بومبيو، إلى أن العقوبات الأخيرة استهدفت مجموعة تعمل في صناعة الأسلحة الكيميائية في إيران، وفقا لما ذكرته قناة"العربية" الإخبارية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها تدين أي تورط للنظام الإيراني في برنامج للأسلحة الكيميائية وسنفرض عقوبات على المتورطين في أي نشاط من هذا القبيل.

واوضحت الخارجية الأمريكية، أن العقوبات الأخيرة على إيران تستهدف مجموعة تعمل في مجال صنع الأسلحة الكيماوية.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت عن عقوبات على شركة إيرانية تعمل في الصناعات العسكرية.

وكان بومبيو، قال في وقت سابق، إنه على إيران إطلاق سراح مواطنينا باقر نمازي ونجله ومراد طهباز، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية، مساء اليوم.

وأضاف بومبيو، أنه لا صفقات مع إيران قبل إطلاق سراح مواطنينا المعتقلين.

وألقى الحرس الثوري الإيراني القبض على سياماك نمازي وهو في منتصف الأربعينات من العمر في أكتوبر 2015 أثناء زيارة إلى أسرته في طهران.

وفي فبراير الماضي، اعتقل الحرس الثوري والده باقر "80 عاما" المسؤول السابق في منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" ويحمل أيضا جنسية مزدوجة.