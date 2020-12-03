10 أخبار سارة من الحكومة للمواطنين: انخفاض الفقر وزيادة الرواتب

زفّ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 5 بشائر خير للمصريين، عبر 10 رسائل أساسية، احتوتها كلمته خلال وقائع إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك بجمهورية مصر العربية، للعام 2019-2020، بحضور عدد من الوزراء، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومسئولي الجهاز.

وقال رئيس الوزراء، خلال كلمته، إن الدولة بكل أجهزتها، تنتظر إعلان نتائج بحث الدخل، والإنفاق لعام 2019/2020، الذي يعد بمثابة نقطة ارتكاز، يتم الاعتماد عليه في العديد من خطط الحكومة، والمشروعات التنموية التي تنفذها الدولة، من أجل رفع مستوى الدخل للأسر المصرية، وتخفيض معدلات الفقر.

ولفت إلى أن جميع مشروعات الحماية الاجتماعية، التي أطلقها الرئيس السيسي، بدأ التخطيط لها وتنفيذها من منطلق تحسين هذه المؤشرات، حتى يشعر المواطن المصري، على مختلف مستوياته، بثمار التنمية التي يتم تحقيقها على أرض الواقع، وتنعكس إيجابا على مستوى معيشته.

وتستعرض "الوطن" في النقاط الآتية، أبرز رسائل رئيس الوزراء خلال المؤتمر:

1- لأول مرة منذ 20 عاما، نشهد انخفاضًا لمعدلات ونسبة الفقر في مصر.

2- برنامج "تكافل وكرامة" سيغطي 4 ملايين أسرة هذا العام.

3- أغلب الأسر التي سيغطيها "تكافل وكرامة" في ريف محافظات الصعيد.

4- تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالبدء فورا في تغطية ألف قرية، وتجميع ريفي ضمن "حياة كريمة".

5- 5 ملايين فرصة عمل وفرتها المشروعات القومية المنفذة بالبلاد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

6- لأول مرة هناك زيادة في الأجور يقابلها انخفاض في التضخم.

7- 80 مليار جنيه حجم الأجور قبل 2011، والآن وصلت إلى 334 مليارا.

8- كلما زاد مستوى التعليم انخفض معدل الفقر.

9- لدينا حُلم نواصل الليل بالنهار لتحقيقه، وهو أن تصبح مصر من أفضل دول العالم في 2030.

10- جميع مشروعات الحماية الاجتماعية التي أطلقها الرئيس السيسي، بدأ تنفيذها لتحسين مؤشرات الدخل، وليشعر المواطن بثمار التنمية.