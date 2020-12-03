مدبولي: لدينا تحديات لتعويض الوجه القبلي عن معاناته من الإهمال لعقود

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّه كلما زادت نسبة التعليم ومستوى التعليم، انخفض مستوى الفقر.

ووجّه مدبولي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2019/2020، الشكر للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، على البحث المهم الذي أجراه، إذ يعد مؤشرا مهما على التحرك في الخطوات المقبلة.

وأكد رئيس الوزراء، أنّ الحكومة لديها تحديات في ريف الوجه القبلي، رغم المشروعات التي تتم، ما يعكس التوجه الحالي للدولة في ريف الوجه القبلي وتعويض عقود الإهمال التي كانت تحدث في الماضي.