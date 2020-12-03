مدبولي: ضبط الزيادة السكانية التحدي الحقيقي خلال الـ10 سنوات المقبلة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الإسكان الاجتماعي والإسكان البديل للعشوائيات كان من أجل القضاء على ظاهرة العشوائيات، والدخول على المناطق غير المخططة ولتحسين مستواها، مشيرا إلى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفرص العمل التي توفرها الدولة من المشروعات القومية التي تتم، حيث تم توفير نحو 5 ملايين فرصة عمل بهذه المشروعات.

وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2019/2020 أن مشروع التحول للري الحديث بالريف المصري ومشروعات البنية الأساسية من كهرباء وغاز ومياه وطرق تساهم في تحسين أوضاع معدلات الفقر وخفض معدلات الفقر.

وتابع مدبولي أن الفقر يزيد مع الزيادة السكانية، ففي عام 1999/2000 كانت نسبة الفقر 16.7%، ومعدلات الفقر وارتفاعها مرتبط بالزيادة السكانية، "مهما كانت قدرات دولة وأي حكومة والعمل ليل نهار على تحقيق تنمية وخلق فرص عمل لن نشعر بحجم مايحدث على الأرض، ولذلك مهم جدا أن نعي أن التحدي الحقيقي للعشر سنوات المقبلة هو ضبط الزيادة السكانية وتخفيض معدلات الزيادة، الناس فاكرة إنه الطفل بييجي برزقه، ولكن النتائج أكدت إنه كل مبيزيد عدد الأسرة بيزيد الفقر بصورة كبيرة".

واستكمل مدبولي: "نضع سياسة واضحة فيما يخص الزيادة السكانية وفي مطلع العام المقبل نأمل في إطلاق برنامج كبير جدا في هذا الموضوع".