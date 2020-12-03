عقيلة صالح يرفض غدامس ويتمسك بعقد جلسة البرلمان في بنغازي

دعا رئيس البرلمان الليبي، المستشار عقيلة صالح، اليوم، جميع الأعضاء إلى حضور الجلسة الرسمية الاثنين المقبل بمدينة بنغازي، وذلك بعد ساعات من وصول النواب المشاركين في اجتماع توحيد البرلمان بطنجة، إلى مدينة غدامس، وفقًا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وقالت رئاسة البرلمان في بيان، إن الجلسة ستعقد في المقر الدستوري بمدينة بنغازي، وستخصص لمناقشة جدول أعمال المجلس والتطورات الراهنة للأوضاع في البلاد.

وتأتي هذه الدعوة متعارضة مع ما توصل إليه النواب المجتمعون في مدينة طنجة قبل أسبوع من اتفاق حول عقد جلسة موحدة في مدينة غدامس مباشرة إثر العودة من المغرب، لإقرار كل ما من شأنه إنهاء حالة الانقسام بالمؤسسة التشريعية.

وشدّد النائب بالبرلمان جبريل أوحيدة في تصريح لـ"العربية. نت"، على أن الجلسة ستعقد في مدينة غدامس، مشيرا إلى أن أكثر من 100 نائب وصلوا اليوم، إلى هذه المدينة، في انتظار التحاق مجموعة أخرى من النواب، للبدء في اجتماعات تشاورية بين الكتل والتيارات، تمهيداً لعقد الجلسة الرسمية، الاثنين المقبل.