مستشار رئيس البرلمان الليبي: عقيلة صالح لم يزر تركيا في الوقت الحالي

قال فتحي المريمي، مستشار رئاسة مجلس النواب الليبي، إن الأخبار المتداولة حول زيارة رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح لتركيا غير صحيحة، لافتًا إلى أن هذه الشائعة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وتناولها العديد من النشطاء.

وأضاف "المريمي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن رئيس مجلس النواب الليبي يتواجد في ليبيا ولم يسافر لتركيا في الوقت الحاضر، موضحًا أن هناك خارطة طريق وضعتها الأمم المتحدة من خلال 3 مسارات وهو السياسي والأمني والعسكري والاقتصادي، وأضافت مسارا رابعا، وهو المسار الدستوري، والذي سيبدأ في مطلع نوفمبر.

وأوضح أنه يجرى حاليا في تونس حوارات ونقاشات حول إنهاء الأزمة الليبية من خلال تشكيل مجلس رئاسي يتكون من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل عن المجلس ليشكل حكومته ثم يعتمدها مجلس النواب، وتكون حكومة وحدة وطنية.

ولفت إلى أن الجانب الأمني والعسكري يجرى مناقشته من خلال لجنة "5+5"، والتي تعمل على توحيد الجيش وإنهاء القضايا العسكرية، وتوحيد المؤسسات العسكرية، ومحاربة الإرهاب وصون حدود الوطن بالكامل.

وأشار "المريمي" إلى أن المسار الجديد وهو المسار الدستوري يتعلق بالوضعية الدستورية في ليبيا، وجرى مناقشة الأمر في القاهرة أمس، وكان الحديث حول دستور 1951 ومسودة الدستور التي أقرتها هيئة صياغة الدستور الفترة الماضية، والإعلان الدستوري المؤقت المعمول به حاليا، مؤكدًا أن تلك الاجتماعات ستتواصل حول الوضعية الدستورية في ليبيا، موضحًا أن كافة المسارات تسير بشكل جيد، والجميع ينتظر ثمار النتائج في كل هذه المسارات منتصف نوفمبر.

وأكد مستشار رئاسة مجلس النواب الليبي، أن فايز السراج ربط استقالته بتشكيل مجلس رئاسي جديد، والذي كان من المقرر أن يكون في يوم 15 وجرى ترحيل هذا الأمر في بداية نوفمبر، وبالتالي لن يقدم استقالته من السلطة حتى يتم تشكيل مجلس جديد.