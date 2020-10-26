عقيلة صالح يبحث مع سفير أمريكا لدى المغرب دعم وقف إطلاق النار في ليبيا

بحث رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، مع السفير الأمريكي لدى المغرب ديفيد فيشر، آليات دعم وقف إطلاق النار في ليبيا، وإخراج المرتزقة.

وذكرت بوابة (الوسط) الليبية، اليوم الاثنين، أن الجانبان بحثا أيضا سبل دعم منتدى الحوار السياسي.

من جانبه، أكد السفير الأمريكي التزام الولايات المتحدة بدعم العملية السياسية في ليبيا ووقف إطلاق النار الدائم.

يذكر أن رئيس مجلس النواب الليبي توجه إلى المغرب، السبت الماضي؛ لإجراء مناقشات حول الحوار الليبي والمصالحة، رافقه نائب رئيس مجلس النواب احميد حومة، ووزير الخارجية في الحكومة المؤقتة عبدالهادي الحويج.