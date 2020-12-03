رئيس الوزراء الفلسطيني: نقدر دور مصر الهام في رعاية ودعم قضيتنا

أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية عن تقدير القيادة الفلسطينية للدور الهام الذي تقوم به مصر في رعاية المصالحة الفلسطينية ودعم القضية الفلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وام"، أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس الوزراء الفلسطيني مع سفير مصر لدى فلسطين السفير طارق طايل، بمناسبة تسلمه مهام عمله، حيث تمنى له التوفيق في مهامه، ووضعه في صورة المستجدات السياسية والاقتصادية.

وبحث اشتية مع السفير المصري إمكانية تعزيز الجهد الدولي لإلزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة، والتي تشمل التزامات تنتهكها إسرائيل بالبناء الاستيطاني والاقتحامات المتكررة للمدن والقرى والمخيمات، وحصار قطاع غزة وعزل القدس وغيرها.

وشدد المسؤول الفلسطيني، على متانة العلاقات الفلسطينية المصرية، وأثنى على الاجتماع المميز الذي جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في القاهرة مؤخرا، معتبرا أن الاجتماع عكس الانسجام بين المواقف الفلسطينية المصرية ووحدة الرؤية لمواجهة المرحلة المقبلة وتحدياتها.