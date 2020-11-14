تحذير من الصيد الجائر بالبحر الأحمر: يجذب القروش القاتلة للشاطئ

حذرت جمعية المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر (هيبكا) من خطورة الصيد الجائر في مياه البحر الأحمر، حيث تُعد من أهم عوامل جذب القروش القاتلة إلى الشواطئ، بالإضافة إلى تدمير الشعاب المرجانية.

ورصدت بعض الصور، التي التقطها نشطاء من جمعية المحافظة على البيئة، اثنتين من أسماك القرش مصابتين بإصابات بالغة، يُرجح أنها ناجمة عن "سنارة صيد"، وذلك بمنطقة جزيرة "الأخوين الصغيرة" و"ديدالوس"، جنوب البحر الأحمر.

وأكد مسئول بالجمعية أن هذه الإصابات تقدم دليلاً واضحاً على وجود أعمال صيد جائر، تحدث بشكل كبير في البحر الأحمر، أدت إلى وصول المخزون السمكي للحدود الحرجة، مما جعل أسماك القرش تنجذب إلى "السنارة"، المستخدمة من قبَل بعض الهواة أو الصيادين، مما تسبب في إصابتها.

وكشف حسن الطيب، الخبير البحري ورئيس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر، عن أن الصيد الجائر من شأنه تدمير الشعاب المرجانية، وأن هذه الأعمال مخالفة لقانونَي البيئة والمحميات، وتؤدي إلى تعرض المخزون السمكي في البيئة البحرية للتدهور بشكل كبير، مما يؤدي إلى جلب القروش على الشواطئ، بحثاً عن الغذاء.

وطالب "الطيب"، في تصريحات لـ"الوطن"، الأجهزة المختصة بالبيئة البحرية بعمل دوريات بحرية، وإدارة المحميات بالمتابعة المستمرة للمرور على مناطق المحميات الطبيعية، ومناطق الغوص والأنشطة البحرية ومناطق الشعاب المرجانية، والقضاء على ظاهرة الصيد الجائر، ومنع أي تعديات أو أعمال بيئية مخالفة، وتطبيق قانوني البيئة والمحميات الطبيعية بالبحر الأحمر.

ولفت إلى أن الكائنات البحرية في أعماق البحار تُعتبر ثروات قومية لا تقدر بثمن، ولابد من الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض، ووضع ضوابط ومعايير للصيد لحماية تلك الحيوانات البحرية والحفاظ على التوازن البيئي بمياه البحر الأحمر.