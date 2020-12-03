العاملون بـ"التخطيط" يقدمون هدية لـ"السعيد" لفوزها بجائزة أفضل وزيرة عربية

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بقيادات الوزارة والعاملين بها، وقدمت لهم الشكر على ما قدموه وبذلوه من جهد خلال السنوات الماضية.

وقالت: "لقد نلت جائزة أفضل وزيرة في الوطن العربي بفضل ما قدمتوه للوزارة، وأنتم شركاء في هذه الجائزة، وهذا التقدير ليس تقدير شخصى، لكنه تقدير لمصر وللحكومة، وكل الوزراء".

وأضافت الوزيرة، أن هذا النجاح نتيجة جهد جماعي داخل الوزارة، وعلى مستوى الحكومة، مشيرة إلى أن ما تحقق خلال الفترة الماضية، يحملنا مسؤولية استمرار التطوير والآداء، وتحقيق إنجازات أكبر.

وخلال اللقاء، قدم الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هدية تذكارية للوزيرة، نيابة عن العاملين بالوزارة، ومساعدي الوزيرة ومستشاريها.