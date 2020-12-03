"التنسيقية" تهنئ هالة السعيد لحصولها على جائزة التميز الحكومي

زار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمقر الوزارة، لتهنئتها بمناسبة الحصول على جائزة التميز الحكومي، كأفضل وزيرة عربية.

وشهدت الزيارة حضور، محمد موسى نائب محافظ المنوفية وعضو مجلس الأمناء، رامي جلال عضو مجلس الشيوخ، نادر مصطفى عضو مجلس النواب، محمد حامد معاون وزيرة التخطيط وعضو التنسيقية، محمود عز عضو المكتب الإعلامي لوزيرة التخطيط وعضو التنسيقية.

وتحدث الوفد مع وزيرة التخطيط، عن الجهود المتميزة التي قامت بها في الفترات الأخيرة، وأنها أثبتت كفاءة المرأة المصرية في القيادة، كما أكدوا دعم التنسيقية المتواصل للوزارة، التي تحتوي على العديد من الكفاءات الشبابية.

وأعربت الوزيرة، عن تقديرها لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتميز الذي يظهره أعضاؤها في كل المجالات، متمنيةً للتنسيقية مواصلة العمل في إثراء الحوار وتنمية الحياة السياسية.

كما تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتهنئة للأشخاص ذوي الإعاقة بمناسبة يومهم العالمي، الذي يحل اليوم الخميس الثالث من ديسمبر، كما تتقدم بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه المتواصل لهذه الشريحة، إنصافا لها وسعيا لنيل حقوقها.

وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في بيان، أن مصر حققت إنجازات كبيرة خلال السنوات الماضية في ملف حصول هذه الشريحة على حقوقها في مجالات الحياة المختلفة، بداية من التشريع، بما تضمنه دستور مصر من مواد، تقر حقوق ذوي الإعاقة، وبما نص عليه قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية، من حقوق وتحقيق خطوات ملموسة في سبيل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة سياسيا.

وتسلط الأمم المتحدة في احتفالاتها باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2020، الضوء على حقيقة أن ذوي الإعاقة وكبار السن في العالم هم من بين الأكثر تضررًا من فيروس كورونا (كوفيد- 19) من حيث عدد الوفيات، وأن إدراج منظور الإعاقة سيؤدي إلى جهود أعم نفعا فيما يتصل بالتصدي للجائحة والتعافي منها.