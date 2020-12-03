تحذير هام لمرضى السكر: "لا تدلك مكان الأنسولين.. سيضرك"

وجه مركز المعلومات الدوائية، التابع لهيئة الدواء المصرية، تحذيرا هاما للمصريين من مرضى السكر.

جاء ذلك ضمن قرابة 10 نصائح عامة قدمها "المركز"، إلى المصابين بمرضى السكري، ضمن المنشورات التوعوية والمعلوماتية، التي يصدرها مركز المعلومات الدوائية، وجاءت تلك النصائح كالآتي:

1- يجب عدم تدليك أماكن الحقن أو غسلها بالماء الساخن لأن ذلك يؤثر على امتصاص الأنسولين، مما يسبب النقص المفاجئ في مستوى السكر بالدم.

2- يحظر الحقن بالأماكن القريبة من الجروح والندبات.

3- يفضل الحقن تحت الجلد في أماكن معينة، وهي البطن على بع 5 سنتيمتر من سرة البطن، والفخذين، وأعلى الذراعين.

4- يجب تغيير أماكن الحقن في كل مرة لتجنب التهاب الجلد، وتجمع الدهون في هذه الأماكن.

5- يحظر الحقن بالأماكن القريبة من الجروح والندبات.

6- يمكن أخذ الأنسولين سريع المفعول بعد الأكل مباشرة بدلاً من 15 دقيقة قبل وقت الوجبة.

7- الأنسولين طويل المفعول غير مرتبط بأوقات الوجبات.

8- ديتيمير يؤخذ مرة أو مرتين في اليوم، بغض النظر عن موعد تناول الطعام.

9- جلارجين يؤخذ مرة واحدة في اليوم في نفس الوقت.

10- ديجلوديك يؤخذ مرة واحدة في أي وقت باليوم.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على نشر الوعي المجتمعي فيما يخص الاستخدام الآمن، والأمثل للدواء؛ حيث يقدم مركز المعلومات الدوائية جرعة وعي أسبوعية حول الاستخدام السليم للأدوية عبر سلسلة: "أعرف- دوائك".

وأشار مركز المعلومات الدوائية، إلى أن السلسلة ضمت نصائح هامة حول دواء الأنسولين، والذي يستخدم في بعض مرضى السكري للحفاظ على سكر الدم في المعدل المستهدف وبالتالي منع حدوث مضاعفات السكري.

ولفت إلى أن هناك 5 أنواع من الأنسولين، منها سريع المفعول، وقصير المفعول، ومتوسط المفعول، وطويل المفعول، والمختلط.