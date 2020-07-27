عوض تاج الدين: مصر تسعى لتوطين صناعة الأنسولين والاكتفاء الذاتي منه

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر تمتك مصانع للأدية على قدر عالٍ من الإنتاجية والتطوير، وهو يُعد أمرًا مهمًا لتحقيق الأمان الدوائي في ظل الكوارث والظروف الطارئة، خاصة فيما يتعلق بأدوية الأمراض المزمنة، موضحًا أنه يتم الآن العمل على توطين صناعة الأنسولين في مصر، بعد أن كان يتم استيراده من الخارج.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن عددًا قليلًا للغاية من المصانع المصرية كانت تُصنع الأنسولين، وهناك دول كثيرة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي منه، ومصر إحدى هذه الدول.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن شراسة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" قلت، ولكن لا يجب الاطمئنان بصورة كبيرة ولابد من الالتزام بالوسائل الوقائية، موضحًا في الوقت ذاته أن أغلب اللقاحات الخاصة بكورونا في المرحلة الثالثة لتجاربها، وفي سبتمبر أو أكتوبر سيتم إنتاج أول لقاح وسيكون لمصر حصة منه.