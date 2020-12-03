خالد النبوي يحتفل بعيد ميلاد رشوان توفيق: "السنة الجاية هنحتفل مرتين"

احتفل الفنان خالد النبوي، بعيد ميلاد الفنان القدير رشوان توفيق، في منزله، اليوم الخميس، حسبما كشف عبر حسابه الشخصي بتطبيق "إنستجرام".

ونشر النبوي، صورا تجمعه بـ"توفيق"، معلقا "احتفلت بحبيبي وصاحبي الفنان الكبير رشوان توفيق بمناسبة عيد ميلاده، اكتشفت إنه 2 فبراير مش 24 نوفمبر زي ما كل الناس فاكرة، كل سنة وأنت طيب وعظيم يا حبيبي، وإن شاء الله السنة الجاية نحتفل بيك في فبراير ونوفمبر".

وكان رشوان كشف لـ"الوطن"، عن سبب رفضه التمثيل خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن الأدوار التي تعرض عليه غير مناسبة لخبرته في مجال الفن، خاصة أنه قدم ما يقرب من 200 عمل فني.

وأضاف، "كل ما يعرض علي أدوار ضيف شرف فقط، ولم أقبل بها مرة أخرى حتى أموت"، متابعًا، "عيب لما أكون خدمت الفن كل هذا الوقت وأقدم دور شرف"، مطالبًا القائمين على الصناعة بأن ينظروا لتاريخه الفني الكبير الذي امتد لـ65 عامًا.

ونفى رشوان، ما تردد بشأن تدهور حالته الصحية، على صفحات مواقع السوشيال ميديا، قائلًا "الحمد لله أنا بصحة جيدة وعايش زي الفل لكن الواحد سنه كبر ومابقاش قادر زي زمان".

وحول عدم تقديمه أدوارا فنية خلال الفترة الماضية، قال "الأمر تغير كثيرًا عن سابق عهده، فكان الفنان قديمًا يقرأ السيناريو كاملا ويحدد تفاصيله قبل دخول التصوير، أما الأمر في الوقت الحالي فأصبح معتمدًا على الورش، وهذا لا يتناسب معي".

وأعلن "رشوان" رغبته في العمل مرة أخرى، قائلاً "من زمان ماحدش بيهتم بكبار السن والجميع يبتعد عن كتابة سيناريو به أدوار جيدة لتلك الفئة، الواحد كبر أوي، ولكن الحمد لله على نعمة الصحة".

وتابع، "عايش على ذكريات أعمالي القديمة التي تعرض حاليًا، فابنتي بين الحين والآخر تخبرني أنه يتم عرض مسلسل لي على التليفزيون".

يذكر أن آخر أعمال الفنان رشوان توفيق كانت مسرحيته "حب رايح جاي" مع المخرج ياسر صادق، ومن بطولة أحمد صيام، محمد عادل، دنيا عبد العزيز، ميسرة.