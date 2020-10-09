خالد النبوي يعلن انتهاء أزمة "المنزل والسيارة": "مراتي رجعت بالمفتاح"

أعلن الفنان خالد النبوي، انتهاء المأزق الذي تعرض له منذ أيام قليلة، بعدما قال إنه نسي مفتاح سيارته في البيت ومفتاح البيت في السيارة، موضحًا أن زوجته أنهت الأزمة، ووجه الشكر لمن قال إنهم استقبلوه في منزلهم.

ونشر النبوي صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكتب معلقًا عليها: "الحمد لله مراتي رجعتلي بالمفتاح، ومتشكر جدا لكل الناس اللي عزمتني فى بيوتها ، اكتشفت إن عندي أهل وأحباب كتير قوي فى مصر، صباح الفل".

وظهر الفنان خالد النبوي مع شيرين رضا وفريق عمل فيلمه الجديد "قمر 14" خلال الكواليس، حيث نشر صورة تجمعه بأبطال الفيلم عبر حسابه الخاص بـ"تويتر"، معلقًا عليها: "قريبًا.. قمر 14".

وفيلم "قمر 14" من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري، ويضم عددًا كبيرًا من الفنانين من ضمنهم "أحمد الفيشاوي، بيومي فؤاد، محمد علاء، أحمد مالك، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة ومي الغيطي، ويتناول الفيلم عددًا من قصص الحب المختلفة.

وعلى جانب آخر، كان قد نشر الفنان خالد النبوي عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورة للاعبة منتخب مصر الوطني للتنس ميار شريف الملقبة بـ"فتاة مصر الذهبية" بعدما أصبحت أول مصرية تتأهل إلى الدور الرئيس لبطولة رولان جاروس.

وغرد النبوي: "برافو ميار شريف.. مكسب كبير قادم بإذن الله"،حيث ونجحت ميار شريف في تحقيق تأهل تاريخي، إلى الدور الرئيسي لبطولة رولان جاروس، بعد الفوز في ثلاث مباريات بالدور التمهيدي، حيث باتت أول مصرية تحقق هذا الإنجاز، كما تمكّنت من عبور كل من الكولومبية ماريا أوسوريو بمجموعتين دون رد، بنتيجة 6-4 و6-0، ثم فازت على الأمريكية كاترين ماكنالي المصنفة رقم 120 على العالم، بمجموعتين دون مقابل خلال ساعة ونصف، بنتيجة 6-2، و6-4، وفي الدور التمهيدي الأخير، فازت على الإيطالية جوليا مونتيكوني المصنفة 156، بمجموعتين دون مقابل، بنتيجة 6-1، و6-3.