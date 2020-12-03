منى فاروق ترد على المتنمرين عليها بحديث شريف: "الله يغفر الذنوب جميعا"

قالت الفنانة مني فاروق، إنها تتعرض للتنمر، وقامت بنشر رسالة لجمهورها عبر "إنستجرام"، قالت فيها "أستغفرك ربي وأتوب إليك، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم".

وأعلنت "فاروق"، عبر خاصية استوري بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تعرضها للتنمر.

ونشرت منى فاروق فيديو لها وهي تشاهد فيديو للفنانة منى زكي، وهي تتحدث عن التنمر الإلكتروني، ضمن حملة "حاسبوا على كلامكو".

وقالت فاروق، بعد مشاهدتها الفيديو، "أنا من الناس التي تتعرض للتنمر حاليا، رغم إنني ضد التنمر".

وقبل أيام نشرت فاروق، حديثا شريفا، يقول: "ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجِعون، اللهم أجرني في مصيبتي، واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته، وأخلف له خيرا منها".

وكانت منى فاروق بعد 6 أشهر على أزمتها مع "الفيديو الإباحي"، وقرار إخلاء سبيلها مع شيما الحاج بكفالة 100 ألف جنيه، خرجت عبر صفحتها الرسمية، تعلن رغبتها في الانتحار.

وعقب أشهر من الصمت، أبدت منى فاروق حزنها بسبب المعاملة التي تتلقاها بسبب أزمتها الأخيرة، حيث ظهرت في فيديو جديد أمس تتحدث فيه عن أزمتها النفسية وتبكي.

وقالت "كفاية إني أعمل نفسي مش واخدة بالي طول الوقت وعمالة أتعامل على إنه عادي وهو مش عادي، وأنا تعبت من حاجات كتير قوي ومخنوقة قوي وأنا بتعامل طول الوقت مع الناس إن أنا منبوذة".

وتذكرت الممثلة الشابة فترة سجنها قائلة، "من شهر 2 لشهر 6 أنا برة الدنيا وميتة وعايشة ميتة، أنا عايزة أعيش بسلام ومش عايزة حاجة وأنا أضعف بكتير من اللي حصل لي ومحدش مديني فرصة أعيش ولا أرجع أشتغل الشغل اللي كنت بشتغله وأنا غلطت وكلنا بنغلط وأنا كنت صغيرة قوي وانتو بتتكلموا في حاجة من سنين ليه طلعت دلوقتي أنا ماعرفش؟ وأنا مش زعلانة أنا بحمد ربنا إن كل ده حصل لي وأنا صغيرة وإني أقول لكم إن أنا غلطت".