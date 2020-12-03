الرئاسة تكشف 6 محاور في اتصال السيسي وترامب اليوم

كشف السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عن 6 محاور، تضمنها اتصال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم.

وجاءت تلك المحاور كالآتي:

1- تبادلا الرؤى حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

2- تباحثا حول بعض موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين مصر وأمريكا.

3- أكد ترامب أهمية التعاون بين البلدين في تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

4- عبر الرئيس السيسي عن امتنانه وتقديره لجهود وإسهامات الرئيس ترامب، في ترسيخ علاقات الصداقة الممتدة بين البلدين.

5- أكد الرئيس استمرار مصر في بذل جهود لتعزيز العلاقات الاستراتيجية لما فيه صالح الشعبين الصديقين.

6- شدد الرئيس على أن العلاقات بين البلدين تقوم على إطار ثابت من المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

كان تقرير سابق صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات، التابعة لرئاسة الجمهورية، أكد أن العلاقات المصرية الأمريكية، كانت وستظل مرتبطة بحقيقة أن الولايات المتحدة قوة عالمية، لها مصالحها الواسعة في مختلف المناطق من العالم، بما فيها منطقة الشرق الأوسط، وأن مصر قوة إقليمية لها التزاماتها ورؤيتها لقضايا المنطقة، لذلك فإن الاعتراف بهذه الحقيقة يجعل العلاقات تنطوي على كل ضرورات التعاون وكذلك إمكانات الاختلاف وهو الواقع الذى يفرض أهمية التشاور والحوار الاستراتيجي المستمر بين الجانبين.

وأضافت الهيئة: "وقد ارتبطت مصر والولايات المتحدة الأمريكية بعلاقات استراتيجية وثيقة استمرت على مدى العقود الأربعة الماضية، وظل التنسيق والتشاور المصري الأمريكي قائما في كافة قضايا المنطقة، خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا ولبنان والسودان والعراق واليمن ومكافحة الإرهاب".