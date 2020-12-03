تواضروس ينفي تهميش المجمع المقدس: "البابا من غيره مايبقاش بابا"

أكد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أنه لا يتخذ أي إجراء إلا بمشورة المجمع المقدس، مشيرًا إلى أن شخصيته تختلف عن البابا شنودة.

وأضاف البابا تواضروس خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج "نظرة"، عبر شاشة "صدى البلد": "البابا شنودة جرى ترسيمه في عام 1962، وظل لمدة 9 سنوات أسقفا للتعليم في القاهرة، وفي سنة 1971 اختير كبطريك وظل في القاهرة حتى عام 2012 عندما توفي، وطوال هذه المدة تعود الناس على شكل معين، لكن أي إجراء نتخذه لترتيب الكنيسة يعتبر خروجا عما اعتاده الناس، وتكون النتيجة أن بعض العقول لا تقبل هذه الإصلاحات".

وتابع: "ما يقال بأني لا ألجا إلى المجمع إلا فيما ندر شائعة، أنا لا أتصرف بمفردي.. البابا من غير مجمع مايبقاش بابا".

وشدد البابا تواضروس الثاني، على أن الكنيسة لا تُدار بالهوى الشخصي، ولكن باللوائح: "الكنيسة مش صغيرة، ودشنا معهد التدبير الكنسي والتنمية لتدريب الخدام على التعامل مع الكنيسة كمؤسسة.. العقيدة ثوابت مش بنقرب لها، لكن بعض الأحيان إن اللي يعرفوه أحسن من اللي ميعرفهوش واللي يباتوا فيه يصبحوا فيه، عشان كده في مقاومة للتغيير".