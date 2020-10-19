البابا تواضروس الثاني يستقبل وفد تنسيقية شباب الأحزاب

استقبل البابا تواضروس الثاني، وفدًا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صباح اليوم، في المقر البابوي بالقاهرة.

ورحب البابا بأعضاء التنسيقية، مؤكدًا أن الوطن هو أغلى قيمة في حياة الإنسان، كما أشاد بفكرة التنسيقية التي تضم مختلف التوجهات السياسية وتجمع أعضاءها على حب وخدمة الدولة المصرية.

وأكد بابا الإسكندرية أن حال الوطن لا يمكن أن يستقيم إلا بمشاركة كل أبنائه في البناء، وأن عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، يشهد تمكينًا وتأسيسًا حقيقيًّا لدولة المواطنة، مشددًا على أن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية واجب على الجميع.

وخلال اللقاء، أشاد المهندس كريم عبدالعاطي والدكتورة شيماء عبدالإله، المتحدثان باسم التنسيقية، بمواقف البابا الوطنية في مواجهة محاولات بث روح الفتن الطائفية في المجتمع المصري.

وفي نهاية اللقاء، قدم سلمان إسماعيل، أمين السر المساعد للجنة حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، درع التنسيقية إلى البابا.