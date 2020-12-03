تواضروس: الشائعات التي أتعرض لها ضريبة طريق الإصلاح والتجديد

أكد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن كل القطاعات فيها أفراد تواجه سياساته في التغيير مثل بعض الشمامسة والكهنة وغيرهم.

وأضاف البابا تواضروس خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق مقدم برنامج "نظرة"، عبر شاشة "صدى البلد": "لم يحدث من قبل أن المجمع المقدس كاد أن يجمع توقيعات لعزلي .. أول مرة أسمع الكلام ده، شائعات واخبار كاذبة، أكثر من 95% من الإنترنت أخبار كاذبة".

وتابع: "في إحدى المرات، اتصل بي أحد الأسقف واعتذر لي وقال له إنه لم يعلم إن البابا يزور بلدته، لكن البابا نفى أن يكون تحرك من مكتبه في القاهرة، وهو أحد الاخبار الكاذبة التي تعرضت لشخصه".

وعن سياسته في التجديد والإصلاح، قال البابا تواضروس: "ما أتعرض له من أقاويل هو ضريبة طريق الإصلاح، فمثلًا اختيار الكاهن يخضع للأب الأسقف وتختلف المعايير بين كل أسقف وآخر وعندما بدأنا المسؤولية اتفقنا على لائحة اختيار الكاهن ومن يقوم بمسائلته وتناقشنا فيها مع متخصصين وأصدرناه وكانت حدثًا جديدًا على الكنيسة، وأصدرنا لائحة لإدارة الدير واختيار الأب الأسقف الجديد، ولائحة أخرى لاختيار مجالس الكنائس بالتعيين، لكننا قررنا أن يكون 60% أو 65% من أعضاء المجلس بالانتخاب والبقية بالتعيين، واشترطنا أن يكون هناك عضوا من الشباب وعضوا من المرأة وعضوًا من الخدام، وهذا المجلس يستمر لمدة 4 سنوات، وهو ما أثار صخبًا بسبب عدم اختيار البعض على سبيل المثال".