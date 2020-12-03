البابا تواضروس عن معارضيه: "مش فاهمين"

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة لا يوجد بها معارضين، لكن "غير الفاهمين"، مشيرًا إلى أن مكتبه مفتوح للحوار مع أي شخص يريد ذلك.

وأضاف البابا تواضروس خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق مقدم برنامج "نظرة"، عبر شاشة "صدى البلد": "رقم هاتفي كما هو منذ أن اشتريت الموبايل في عام 1997 عندما كنت أسقفا، وبعدما وصلت إلى البطريركية عرضت عليّ شركات هواتف محمولة أرقاما مميزة، لكني رفضت ذلك، وقلت إن رقمي لن يتغير ولن أملك إلا رقم واحد.. معروف لطوب الأرض، مش برد على التليفونات، لكن برد على الرسائل".

وحول تفاعله مع المجتمع المسيحي، قال: "الوسائل كثيرة، مثل الزيارات للمحافظات والكنائس، والمقابلات، والتليفون، ومكتب السكرتارية، والمركز الإعلامي، وعموما أنا لا أعمل بمفردي، إذ أن عددا كبيرا من المعاونين يعملون معي مثل الأساقفة، وعندما تحدث أي قضية لا أتكلم فيها بسرعة، لكن المعاونون يؤدون عملهم، وفي قضية الإعجاز العلمي للكتاب المقدس طلبت من السكرتارية في المجمع المقدس يوم الأربعاء سؤال الأب عن الواقعة، وجرى تحديد الجلسة يوم السبت، واعتذر عن الواقعة".