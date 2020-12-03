لمدة يومين.. غلق جزئي لطريق الواحات بالاتجاهين في محافظة الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة، في ضوء تنفيذ أعمال رفع مستوى الإضاءة لطريق الفيوم الجديد بأعمدة إنارة حديثة، تقوم شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بإجراء قطع عرضي لطريق الواحات في الاتجاهين في المنطقة المواجهة لبوابة حورس الخاصة بقطاع حدائق الأهرام.

وتنوه محافظه الجيزة، بأنه سيتم إجراء غلق جزئي لطريق الواحات بالاتجاهين بالموقع المشار إليه، وذلك لمدة يومين، ابتداء من يوم الجمعة الموافق 4/12/2020 وحتى صباح يوم السبت الموافق 5/12/2020، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحا حتى الساعة 6 صباحا، طوال فترة الأعمال، وذلك دون تعطيل الحركة المرورية.

وتشير محافظة الجيزة، إلى أن الشركة المنفذة، ستقوم بوضع كل وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية، أثناء الأعمال كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتعيين الخدمات المرورية لتنظيم الحركة المرورية بنفس الموقع.