غلق جزئي لـ"طريق الواحات" قبل تقاطعه مع طريق الفيوم لمدة 7 أيام

أعلنت محافظة الجيزة، إجراء غلق جزئي (استقطاع حارة مروريه فقط بجوار رصيف) لطريق الواحات، قبل تقاطعه مع طريق الفيوم بما يقرب من 150 متر في الاتجاه القادم من طريق الواحات اتجاه طريق الفيوم.

وأكدت أن ذلك في إطار تنفيذ مشروع تحويل مسار خط مياه الشرب الرئيسى 1500 مم، من مأخذ المنيب حتى رافع المياه الكيلو 20 طريق الواحات، المتعارض مع مشروع نفق السيارات الجاري تنفيذه بتقاطع طريق الفيوم مع طريق الواحات.

يأتي الإجراء، لتنفيذ أعمال تحويل خط مياه الشرب الرئيسي 1500 مم، وذلك لمده 7 أيام، ابتداء من الساعة 12 صباح يوم السبت الموافق 19/ 9 / 2020، حتى الساعة 11 مساء يوم الجمعة الموافق 25 /9 / 2020، على أن تكون الأعمال بجوار الرصيف فقط، وعلى مدار 24 ساعة، دون تعطيل الحركه المرورية.

وأوضحت محافظة الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة، نشرت اللوحات الإرشادية والمرورية، وكل المساعدات الفنية بمحيط الأعمال بالكامل، ونشر الخدمات المرورية بمساعدة قائدي المركبات، وتفادي حدوث أي تكدسات مرورية.