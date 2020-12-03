تواضروس: "كيرلس فتحي" هادئ ومهذب وما صدر منه مجرد خطأ في التعبير

قال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الـ118، إنه يبكي أحيانا خاصة عندما يتصرف شخص مع الكنيسة ككيان رخيص في عينه، وهذا الأمر يؤلمه جدا، لافتا إلى أن الكنيسة مؤسسة وطرق علاج، مشكلاتها مختلفة، خاصة أنها تحكمها تقاليد كنسية بجانب الكتاب المقدس، منوها بأن حل المشكلات في الكنيسة، تكون بطريقة هادئة.

وأضاف "تواضروس" خلال استضافته في برنامج "نظرة" الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق على فضائية "صدى البلد" أن الكاهن كيرلس فتحي كاهن هادئ ومهذب وما صدر منه مجرد خطأ في التعبير لو لم يستطع التعبير بشكل جيد عن القضية التي أثارها، مشيرا إلى أن بعض الأشخاص لا يعيرون الكلمة احتراما، خاصة أن الأمر كان يمكن حله في جلسة صغيرة مع الشخص، وأرجع سبب نشر الأمر خارج الكنيسة إلى نقص الحكمة.

وذكر أنه يؤلمه بشدة، عدم معرفة الأشخاص أن الله سيحاسبهم على الكلمات مستعينا بقول السيد المسيح "من يقول لأخيه يا أحمق، يكون مستوجب نار جهنم، رغم أنها كلمة صغيرة".

واستدل بحساب الأشخاص على الكلمات، ما ورد في الكتاب المقدس "بكلامك تبرر وبكلامك تدان"، لأن الكلمة التي تخرج لها حساب مستعينا بحكمة تقول "الكلام كالعطور أو كالصخور".

الاسم الحقيقي للبابا تواضروس هو وجيه صبحي باقي سليمان ولد بالمنصورة لأسرة مكونة منه كأخ لشقيقتين، ووالده كان يعمل مهندسا للمساحة، وتنقلت أسرته في المعيشة ما بين المنصورة وسوهاج ودمنهور.

يذكر أن كيرلس فتحي، كاهن طعن في بعض آيات الكتاب المقدس.