فيديو.. حكيم يزيد تشويق جمهوره بـ"أخبار الطقس"

أعلن الفنان حكيم عن طرح كليبه الجديد "أخبار الطقس"، بعد إعلانه على حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، عن عمل فني لم يكشف عن تفاصيله، في محاولة لتشويق جمهوره.

ونشر حكيم صورة لـ"بوستر" غامض عليه كلمة "قريبا"، ليتفاعل معه الجمهور، معلقين بانهم ينتظرون "أي عمل لحكيم على نار"، و"شكلها مفاجأة جامدة".

وأعلن الفنان حكيم، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، منتصف نوفمبر الحالي، عن إصدار أغنية جديدة بعنوان "الناس السهرانين".

وقال "حكيم"، "انتظروا المفاجأت مع ميدو مزيكا وتامر حجاج وأغنية جامدة جدا اسمها (الناس السهرانيين)، من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع ميدو مزيكا، أنا واثق إنها هتعجبكم علشان أغنيه جامدة بجد".

وكان الفنان حكيم حقق نجاحا في أكتوبر الماضي بتواجده في حفلين بانتصارات أكتوبر، الأول على المنصة، والآخر بمنطقة الجلالة.

وأعرب الفنان العالمي، عن سعادته بالنجاح الذي حققه خلال احتفالات أكتوبر في مشروع الجلالة، التي أحياها وقدم خلالها عددا من أشهر أغنياته.

وفي تصريحات سابقة لـ"الوطن"، قال إن مشاركته في حفلات أكتوبر تهدف إلى إرسال رسالة للمصريين حول أهمية التماسك والحفاظ على بلدنا من قوى الشر، مؤكدًا ضرورة الالتفاف خلف الدولة بكل مؤسساتها، مضيفا أن الاحتفال بالأيام والانتصارات الوطنية واجب على كل مصري محب لبلده.

وطرح في الفترة الأخيرة أغنية "صحاب أونطة"، وحقق الفيديو كليب الخاص بها على موقع "يوتيوب" ملايين المشاهدات، وكشف عن استعداده لطرح أغنية ثانية من فئة أغنيات المهرجانات، مع فريق المدفعجية.