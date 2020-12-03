بعد مد الفترة لـ21 ديسمبر.. خطوات حجز وحدات الإسكان في الإعلان الـ14

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مد فترة شراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية حجز الوحدات السكنية في الاسكان الاجتماعي والمتوسط، وتسجيل الطلبات على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ولمن يرغب في التقدم على مشروعات متوسطي الدخل، بإعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمدة أسبوعين، لتصبح حتى يوم الإثنين الموافق 21 ديسمبر 2020 بدلاً من 7 ديسمبر 2020.

أما بالنسبة لوحدات الاسكان الاجتماعي، تم مد فترة سجيل الطلبات فقط، على الموقع الإلكتروني للصندوق، للمواطنين الذين قاموا بشراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية حجز الوحدات السكنية لمنخفضي الدخل، قبل يوم الاثنين المقبل الموافق 7 ديسمبر 2020.

وترصد "الوطن" في التقرير التالي، خطوات حجز وحدات الاسكان في الإعلان الـ14، عبر صندوق الاسكان الاجتماعي.

خطوات حجز وحدات الاسكان في الإعلان الـ 14

يقوم المتقدم بشراء كراسة الشروط الموجودة بمكاتب البريد بجمهورية مصر العربية، بعد الإعلان عن طرح الوحدات السكنية بوسائل الإعلام المختلفة.

يقوم المتقدم بدفع المبلغ المطلوب بمكتب البريد واستلام الإيصال.

يقوم المتقدم بالدخول للبوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي https://www.shmff.gov.eg، ثم يتطلب التقديم عدة خطوات، نذكرها كالآتي:

إنشاء حساب بالموقع عن طريق الضغط على زر "تسجيل" أعلى الصفحة وإدخال البيانات

ملء استمارة التسجيل وإدخال كود التفعيل الذي يتم إرساله برسالة نصية.

الضغط على زر تقديم طلب وحدة سكنية.

ملء بيانات الطلب.

إرفاق المستندات المطلوبة.

بعد رفع كافة المستندات تظهر رسالة "تم إرسال طلبكم بنجاح" وبذلك تتم عملية تقديم الطلب.

جاء هذا المد هذا استجابة لرغبة المواطنين في اللحاق بموعد الحجز نظرا لتأخر البعض في استيفاء المستندات المطلوبة للتقدم على الإعلان في ظل الظروف والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة خلال الفترة الراهنة.