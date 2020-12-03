محمد هنيدي يودع 2020 على طريقة "الخالة نوسة"

حرص الفنان محمد هنيدي، على وداع سنة 2020 بشكل كوميدي، حيث أعاد نشر بوست من عام 2019 يقول، "لو ماعملتيش ريتويتش هتصيبك لعنة في السنة الجديدشه أكتر من اللعنة اللي صابتشك في السنة القديشمه عشان تجاهلت البوست ده وقلت عليه خرافات السنة اللي فاتتش" ونشر مع البوست شخصية "الخالة نوسة" التي اشتهر بها.

وعلق هنيدي علي هذا البوست الذي يرجع إلى عام تقريبا قائلا، "تسعة مليون تجاهلوا التويتة دي السنة اللي فاتت.. فشاهد ماذا حدث".

واعتاد هنيدي على مداعبة جمهوره وزملائه في الوسط الفني عبر السوشيال ميديا.

ونشر الفنان محمد هنيدي مؤخرا صورة معدلة له بالفوتوشوب عبر تطبيق Face APP الشهير، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تجمعه بالنجم العالمي كريستيانو رونالدو، التي ظهر خلالها الثنائي بالملاعب.

وعلق هنيدي على الصورة المعدلة، قائلا: "تمنياتي للصديق والزميل كريستيانو رونالدو بالشفاء العاجل من الكورونا".

وانهالت التعليقات الساخرة على الصورة التي نشرها هنيدي، إذ كتب أحدهم، "كم سنة لك تلعب مع رونالدو"، فيما دون حساب باسم العمدة، "كريستيانو فرع امبابة ياهنيدي"، أما محمد رمضان، فعلق، "من زمان وانت لاعب يا كبير الكوميديا".

واستخدم هنيدي في تعديل صورته مع رونالدو تطبيقا مجانيا، يحول صور وجه مستخدميه بتقنية تعرف باسم "الذكاء الاصطناعي"، إلى صور أخرى يبدو بها وكأنهم تقدموا في العمر، لتتبدل ملامحهم بشكل كبير، وفقًا لموقع "imore" التقني الأمريكي.