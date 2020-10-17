محمد هنيدي ينعى والدة الشهيد أحمد منسي: متجمعين في الجنة

نعى الفنان محمد هنيدي، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، والدة الشهيد العقيد أحمد منسي، سناء جاد، التي توفيت منذ قليل، بعد صراع مع المرض، حيث كانت مريضة من قبل وفاة الشهيد.

وغرد هنيدي، قائلًا: متجمعين في الجنة إن شاء الله.. أم بطلنا شهيدنا المنسي في ذمة الله عرفتي تربي بطل هنفضل فخورين بيه مهما طال الزمن، زي ما احنا فخورين بيكي كأم مصرية ربت وعملت بطل ضحى بحياته عشان وطنه، ربنا يرحمك يارب.

وأعلن رضا منسي، شقيق الضابط الشهيد العقيد أحمد منسي، وفاة والدته سناء جاد، منذ قليل، بعد صراع طويل مع المرض، حيث كانت مريضة من قبل وفاة الشهيد.

وأضاف أن جنازة والدته، اليوم، بعد صلاة المغرب من مسجد التوحيد بمدينة العاشر من رمضان، حيث سيجري تشيع جثمان والدته إلى مقابر العائلة.