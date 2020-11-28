فيديو.. محمد رشاد يمازح هنيدي بعد خسارة الزمالك: متزعلش.. صحتك بالدنيا

مازح المطرب محمد رشاد، الفنان محمد هنيدي، المعروف بانتماءه لنادي الزمالك، وذلك بعد خسارة النادي الأبيض أمام النادي الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وتتويج الشياطين الحمر بالبطولة للمرة التاسعة في تاريخه.

ولا تزعل نفسك تتعوض بإذن الله .. صحتك بالدنيا مش كدا يا نجم@OfficialHenedy #محمدرشاد pic.twitter.com/0eLCViTP3r — Mohamed Rashad (@mohammedrashad0) November 27, 2020

ونشر محمد رشاد، فيديو للفنان محمد هنيدي، وهو يجلس حزينًا ومنهارًا وبجواره علم الزمالك، ويقوم باحتساء زجاجات "حاجة ساقعة" على صوت الفنان الراحل حسن الأسمر "قلبي بيتسرق.. عمري بيتحرق"، وذلك من خلال مشهد ضمن أحداث مسلسل أرض النفاق، الذي قدمه "هنيدي" عام 2018 عن قصة يوسف السباعي، معالجة درامية أحمد عبدالله، إخراج سامح عبدالعزيز.

وكتب محمد رشاد، تعليقًا على الفيديو الذي وجهه للفنان محمد هنيدي، قائلًا: "ولا تزعل نفسك تتعوض بإذن الله، صحتك بالدنيا مش كدا يا نجم".

وكان الفنان محمد هنيدي، قد قال إنه يشجع الزمالك، وزوجته تشجع الأهلي، معقبا: "اللي عايز يشجع الزمالك هينبسط ولكن أحترم اللي بيشجع الأهلي"، مشددًا على أنه يحب كرة القدم كثيرا، والأهلي والزمالك ناديين كبيرين، كما أنه يحب من لاعب الزمالك "بن شرقي"، وأيضا "شيكابالا".

وتحدث "هنيدي" عن طفولته خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "on"، أنه كان يحب "سندوتشات الفول بالبيض"، موضحا أنه يمكن أن يقوم من النوم ويتناول الطعام ليلا.

وذكر الفنان محمد هنيدي أنه يخشى الأدوار المرتفعة ولديه فوبيا منها، معقبا: "عندي فوبيا من الأدوار العالية"، ولكن لا يخشى الكلاب، ولا الفئران، موضحًا أنه إذا لم يكن ممثلا، فكان يرغب في أن يصبح ضابط شرطة، معقبا: "بس عنصر الطول وقف في الموضوع".

وعرضت الإعلامية لميس الحديدي، على الفنان محمد هنيدي، بعض الصور وطلبت منه التعليق عليها، وكان منها صورته في الطفولة، حيث علق ساخرا: "إعلان لفانلة داخلية"، ثم علق: "الصورة دي أتذكر أنها كانت في القناطر الخيرية أو جنينة الحيوانات.. وطفل منطلق ومنتشر ومعايا موز.. وفرحت أوي لأن الصورة دي لسة شايفها قريب، وخدودي كانت عظيمة"، لافتا إلى أنه كان يحب حضور الأفراح كثيرا.