وكالات أنباء ووسائل إعلام عالمية تبزر اتصال ترامب بالسيسي

اهتمت وكالات أنباء ووسائل إعلام عالمية، بخبر اتصال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس، الخميس، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أعلنه المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي.

وتحت عنوان "لماذا اتصل ترامب بالسيسي قبل رحيله عن البيت الأبيض بأسابيع وبماذا أخبره"، ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية على الصفحة الرئيسية لموقعها الرسمي، أن الرئاسة المصرية كشفت عن تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الخميس، اتصالا هاتفياً من نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب ما نقلت الوكالة، فقد قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن: "الاتصال تناول تبادل الرؤى والتقدير تجاه تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك"، ونشرت الوكالة صورة للحساب الرسمي للسفير بسام راضي على "فيسبوك"، الذي كشف فيه عن الخبر.

وأشارت الوكالة إلى أن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أوضح في بيان على حسابه بموقع "فيسبوك"، أن الرئيسين تباحثا حول عدد من الموضوعات المرتبطة بالتعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة.

وبحسب البيان، فقد "أكد ترامب، على أهمية الشراكة المثمرة، ومحورية التفاهم المتبادل بين البلدين في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

وفي المقابل "أعرب السيسي عن تقديره لجهود وإسهامات الرئيس ترامب في ترسيخ علاقات الصداقة الممتدة بين البلدين".

وفي السياق نفسه، اهتمت "سكاي نيوز عربية" بالخبر نفسه، وتحت عنوان "ترامب يؤكد للسيسي قيمة الشراكة المثمرة مع مصر"، نشرت الوكالة الخبر، مصحوبا بصورة أرشيفية للرئيسين من لقاء سابق جمعهما.

وتوطدت العلاقات بين الرئيسين السيسي والرئيس ترامب خلال فترة حكمهما، حيث تكررت اللقاءات بينهما، وأعرب ترامب في أكثر من مناسبة عن تقديره وشكره للرئيس السيسي، وأعتبر خبراء أن العلاقات المصرية الأمريكية شهدت تطورا ملحوظا خلال عهد ترامب.