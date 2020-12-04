مصادر أمنية: نفحص فيديو "سماح".. والقانون سيطبق على الجميع

قالت مصادر أمنية إن أجهزة الأمن تفحص فيديو"سماح" المتداول على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية مع الشاب الذي قام بالتشهير بفتاة تدعى "سماح" ثم تراجع في فيديو آخر عن حديثه زاعمًا أنه كان يمزح.

وأضافت المصادر أن أجهزة الأمن تواصل أعمال فحص الفيديو لتحديد مكانه وإلقاء القبض على الشاب المدعو مصطفى "بخشة" لاستجوابه ومعرفة حقيقة الفيديو الذي انتشر بشدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومطالبة الكثيرين بالقبض عليه ومحاسبته.

وتابعت المصادر أن جميع الأشخاص الذين ظهروا في فيديو ببورسعيد سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهم، وأن النيابة العامة ستكون صاحبة الحق الأصيل في تحديد الموقف القانوني الخاص بكل منهم سواء بطل الفيديو "بخشة" أو من معه.

كان "بخشة" قال في فيديو جديد نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، إنه كان يمزح مع أصدقائه وأنه لا توجد فتاة اسمها سماح من الأصل، "كنت بهزر".

وأضاف الشاب: "الفيديو اللي نزل ده فيديو هزار كوميدي وأنا معرفش أن الدنيا هتتقلب بجد وكل الناس اللي كانت معايا دي صحابي والمفروض أني بعمل فيديوهات من زمان، وكان نفسي أمثل والمفروض ده حتة من فيلم يعني أنا كنت عايز أعمل فيلم قصير بس محدش بيستنى عليا".

وتابع: "الموضوع من أوله لآخره هزار وكل الناس اللي في الشارع بتمثل معايا ومحدش شتم ولا حاجة وأكيد أنا مش هقصد أفضح حد ومش هنصح حد يعمل كده وفكرة الفيديو إني بمنع الناس الشباب انها تعمل كده في البنات وهو فيه رسالة في الفيديو لكن محدش استنى عليا ومحدش إداني حقي".

وأشار بخشة لمن أدى دور أبو سماح وأطلق عليه "الرجل الأقرع" قائلا: "وده الحاج أبوسماح الحلاق بتاعي: انت عندك بنت اسمها سماح، فرد الرجل: لا أنا عندي عمر وإبراهيم" وأشار لشخص آخر كان يمثل دور أم سماح المنتقبة: "المنقبة أم سماح هو بيهزر وعادي عدوها" وكذلك "عريس سماح": "وده العريس والعروسة مش نافعة خالص" ثم قبل أبو سماح وقال له: "ابعتها لسماح بالله عليك".

ونشر الشاب، مقطع فيديو له، استمر عدة دقائق، رصد لحظة تشهيره بالفتاة، حيث ظهر وهو يخرج من سيارة بصحبة أصدقائه، أسفل عقار الفتاة، المُزين بأنوار الزفاف، وأمسك مكبر صوت، وهو يصيح: "بدون ذكر أسماء سماح اللي في الدور الرابع كانت ماشية معايا".

وتابع:"جبت هدايا ودباديب وحاجات بتطير، إيه يا أم سماح ويا أبو سماح، أنا هبوظلك الجوازة".