عدم استعمالها لتجفيف الملابس.. طرق الحماية من مخاطر الدفاية الكهربائية

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الإجراءات التي يجب على المواطن اتباعها، للحماية من مخاطر الدفاية، خاصة مع تزايد الاستعمال في فصل الشتاء.

طرق الحماية:

1- التأكد من وجود القاطع الأوتوماتيكي لفصل التيار حال وجود ماس كهربائي.

2- التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية، واستخدام أسلاك ومعدات كهربائية من ماركة معروفة ونوع جيد.

3- عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق.

4- تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.

5- لا تضع الدفايات على قطع الأثاث (الخزانات – الطاولات)، القابلة للاشتعال وألا تقل المسافة بين الدفاية والمفروشات عن متر على الاقل.

6- عدم استعمالها كأداة للاشتعال أو التسخين أو تجفيف الملابس.

7- يراعى فصل التيار الكهربائي عن الدفاية، عند وصول تدفئة المكان إلى الدرجة المطلوبة خاصة في أثناء النوم.

خطوات يجب اتباعها في حالة سقوط أمطار:

1- الابتعاد تماما عن مهمات الكهرباء بالشوارع (أعمدة إنارة - أكشاك – كابلات).

2- إذا لاحظت وجود أسلاك كهربائية مكشوفة، لا تبادر بالاقتراب منها.

3- الاتصال سريعا على الخط الساخن للكهرباء رقم 121، للإبلاغ عن موقع الأسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة.

4- الابتعاد عن ملامسة الأجهزة الكهربائية وفيش الكهرباء عند دخول المنزل وملابسك مبتلة.

5- يجب توعية الأطفال الصغار بعدم ملامسة أي من مهمات الكهرباء في أثناء سقوط الأمطار.

نصائح لإسعاف مصاب الصعق الكهربائي:

أولا: ينصح عند إصابة أحد الأشخاص بالصعق الكهربائي أن يفصل التيار الكهربائي من المصدر على الفور، بنزع الفيشة أو فصل التيار عن المنزل بالكامل من خلال المفتاح الرئيسي.

ثانيا: في حال عدم إمكانية فصل الكهرباء يجب الابتعاد عن المصاب قدر المستطاع، وعدم ملامسته بأيدٍ غير معزولة، ويفضل استعمال عصا خشبية أو بلاستيكية لإبعاد مصدر الكهرباء عن المصاب.

ثالثا: يفضل استخدام قفازات عازلة للكهرباء لسحب المصاب، حتى يسهل إسعافه.

رابعا: إن أمكن لف حبل حول قدم المصاب أو أعلى الذراع، ويسحب بعيدا عن مصدر الكهرباء.

خامسا: استدعي المساعدة واتبع إرشادات الإسعافات الأولية.

سادسا: تأكد من وجود تهوية جيدة للمريض لسهولة التنفس.

وطالب جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، جميع المواطنين بالابتعاد تماما عن مهمات الكهرباء بالشوارع (أعمدة إنارة -أكشاك –كابلات)، مشيرا إلى ضرورة الاتصال سريعا على الخط الساخن للكهرباء، رقم 121 للإبلاغ عن موقع الأسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة، ويمكن الاتصال بنفس الخط للإبلاغ عن انقطاعات التيار.