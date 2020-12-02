10 دقائق انتظار.. كيفية سداد فواتير الكهرباء والماء في الإمارات

في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم، يبحث المواطنون عن الخدمات الإلكترونية، أو فترة الانتظار بالمصالح، وأماكن تحصيل الخدمة كدفع الفواتير وشراء المنتجات، لتجنب الاحتكاك والزحام، لتجب الإصابة بـ"كوفيد 19".

وعليه تستعرض "الوطن" في ضوء الخدمات التي تقدمها لقراءها في الإمارات، كيفية دفع فواتير الكهرباء والماء وأماكن تحصيلها ومدة انتظار كل منها.

مراكز تقديم خدمة دفع فواتير الكهرباء والماء

التحصيل من مراكز خدمة المتعاملين الرئيسية

ويفتح مركز خدمة المتعاملين الرئيسية أبوابه للمواطنين بالإمارات من الإحد إلى الخميس من الساعة 7 صباحا، وحتى 5 مساءً، وتكون مدة انتظار المواطن 10 دقائق.

التحصيل من مركز عجمان، دبا الفجيرة، الفجيرة

يفتح المركز ابوابة للتحصيل من 7 صباحا وحتى 5 مساءً على أن تكون مدة الانتظار 10 دقائق فقط.

التحصيل من مراكز خدمة المتعاملين الفرعية

يفتح المركز ابوابة للتحصيل من 7 صباحا وحتى 2 مساءً على أن تكون مدة الانتظار 10 دقائق فقط.

التحصيل من الموقع الإلكتروني للهيئة

يستقبل طلبات التحصيل يوميا على مدار الـ24 ساعة ومدة الانتظار من خلاله لا تتعدى 3 دقائق.

التحصيل من الهاتف المحول

يمكن تحصيل ودفع الفواتير يوميا على مدار الـ24 ساعة، ومدة الانتظار من خلاله لا تتعدى 3 دقائق.

التحصيل من أجهزة السداد الألي

يستطيع المواطن التحصيل من خلال اجهزة السداد الالى يوميا على مدار الـ24 ساعة ومدة الانتظار من خلاله لا تتعدى 3 دقائق.

التحصيل من البنوك

ويمكن التحصيل ودفع الفواتير من البنوك على مدار الـ24 ساعة ومدة الانتظار من خلاله لا تتعدى 3 دقائق.

التحصيل من بريد الإمارات

ويمكن الحصول على الخدمة من خلال بريد الإمارات ومدة الانتظار من خلاله لا تتعدى 10 دقائق .

طريقة التقديم والإجراءات

مركز الخدمة

- سداد المبالغ المستحقة والرسوم وتقديمها لموظف التحصيل.

الخدمات الالكترونية والذكية

- اختيار خدمة الدفع وسداد المبلغ المستحق.

شروط دفع فواتير الكهرباء والماء

- استخدام بطاقة إئتمان سارية المفعول وبريد إلكتروني صحيح.

الحد الأعلى للدفع عن طريق البطاقة الائتمانية هو 20,000 درهم فقط.

- عمليات السداد تُقبل من البطاقات الائتمانية الصادرة من دول مجلس التعاون الخليجي فقط.

- الحد الأقصى لإستخدام البطاقة الائتمانية هو 5 معاملات في اليوم.