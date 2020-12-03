محافظ سوهاج يوجه بتركيب طبقة عازلة لأعمدة الكهرباء لحماية المواطنين

وجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالبدء في أعمال تركيب طبقة عازلة لأعمدة الكهرباء بالشوارع للحفاظ على سلامة المواطنين وخاصة الأطفال من حوادث الصعق الكهربائي، مشيرا إلى بداية تنفيذ الأعمال بعدد من شوارع حي شرق وحي غرب سوهاج، على أن يتم تعميم الفكرة على مستوى المحافظة قريبا.

وقام أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، يرافقه عدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعامر عوض رئيس حي شرق، بتفقد عدد من الأعمدة التي تم عزلها بحي شرق، مشيدا بالفكرة التي وجه السيد المحافظ بتنفيذها والتي تساهم بشكل كبير في الحفاظ على سلامة المارة من المواطنين، مشيرا إلى الانتهاء من عزل عدد من الأعمدة بمحيط جامعة سوهاج، وبداية شارع الجمهورية، وشارع رئاسة حي غرب سوهاج .

وبدأ حي شرق سوهاج في أعمال النظافة والتجميل، والاهتمام بالمساحات الخضراء، داخل قصر ثقافة سوهاج، بناء علي توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عقب زيارته الأخيرة للقصر.

وأوضح عامر عوض رئيس حي شرق سوهاج، أن قسم البساتين بالحي قام بزراعة أنواع مختلفة من الزهور، بالإضافة إلى أعمال الري وتنسيق المساحات الخضراء داخل محيط قصر الثقافة، مشيرا إلى القيام بأعمال الدهانات الداخلية للحوائط، ورفع كفاءة مستوى النظافة والتجميل بشكل عام حتى يظهر المبنى بالشكل الحضاري اللائق.