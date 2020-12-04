"الحفائر في مجال الآثار الإسلامية".. ندوة عملية بنجع حمادي في قنا

نظمت منطقة الآثار الإسلامية والقبطية بنجع حمادي، شمال قنا، ندوة علمية، أمس، بعنوان "الحفائر في مجال الآثار الإسلامية" حاضر فيها الأستاذ الدكتور أحمد الشوكي، أستاذ الآثار الإسلامية المساعد بكلية الآداب جامعة عين شمس، بالمجموعة المعمارية للأمير يوسف كمال بنجع حمادي.

وقال أستاذ الآثار الإسلامية المساعد بكلية الآداب جامعة عين شمس، محاضر الندوة، إن اختفاء المواقع الأثرية يرجع لعدة عوامل منها عوامل طبيعية كالبراكين والزلازل والعواصف والأعاصير والرياح والفيضانات، وعوامل بشرية كالحروب والمعارك وتطور العمران والزحف السكاني.

وأضاف أن الكشف عن الموقع الأثرية يعتمد على الوسائل التكنولوجية المختلفة، واتباع منهج علمي دقيق، يتم عن طريق جمع المعلومات عن الموقع من خلال السجلات التاريخية، والأحاديث القديمة، وعمل مسح أثري للموقع، ورسم خرائط توضيحية ومفصلة بالإضافة إلى استخدام الموجات الصوتية، وأجهزة الكشف عن المعادن، وتحليل عينات من التربة.

وتطرق "الشوكي"، إلى الحديث عن أعمال الحفائر الجارية بموقع قلعة شيخ العرب همام بقرية العركي بفرشوط، التي بدأت بتاريخ 16 نوفمبر الماضي، بواسطة بعثة المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة لكشف ما تبقى من حصون وقرية شيخ العرب همام ، وبناء على قرار اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.

وأوضح علي السيد، مدير عام مناطق آثار مصر العليا للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، أن علم الحفائر يعد من أهم فروع علم الآثار، فهو يهدف إلى الكشف عن الآثار، مشيرا إلى أن كل لحظة يقضيها الآثاري في الحفائر تخلق داخله هدفا باكتشاف جديد يضاف إلى علم الآثار، مضيفا أن أي آثاري لم يعمل في مجال الحفائر لديه شئ ناقص، داعيا الآثاريين إلى ضرورة الاستفادة من البعثة الأثرية العاملة بمنطقة العركي واغتنام هذه الفرصة التي لن تتكرر كثيرا.

تأتي هذه الندوة بناء على رغبة الآثاريين، وانتهازا لفرصة تواجد الدكتور أحمد الشوكي، مدرب الحفائر، وفى إطار نشر الوعي الأثري في مجال الحفائر لدى الآثاريين، وذلك برعاية علي أحمد السيد، مدير عام مناطق آثار مصر العليا، وألفت وزيري، مدير منطقة آثار نجع حمادي، وسحر وزيري، المشرف على المجموعة المعمارية للأمير يوسف كمال بنجع حمادي.

حضر الندوة الدكتور أبوبكر عبد الله، نائب رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، والدكتور أحمد مطاوع، مدير إدارة تطوير المواقع الأثرية بالقطاع، والدكتور محمد صلاح، مدير الشئون الأثرية بالقطاع، وخالد حرفي، المشرف على إدارة التدريب بالقطاع، وأحمد طه، مدير عام المساحة والأملاك، وعدد من مديري عموم المناطق الأثرية، ومديري الإدارات، ومفتشي الآثار، وأخصائي الترميم، والإداريين، ومراقبي الأمن، والعاملين بمنطقة آثار نجع حمادي، ومناطق آثار مصر العليا.