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محمود مسلم

البرلمان الليبي يدعو إلى جلسة رسمية لبحث إنهاء الانقسام السياسي

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أ.ش.أ
11:00 ص | الجمعة 04 ديسمبر 2020
مجلس النواب الليبي

مجلس النواب الليبي

دعا رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، أعضاء المجلس إلى حضور جلسة رسمية، يوم الإثنين المقبل، بمقر مجلس النواب الدستوري بمدينة بنغازي.

وذكر الموقع الرسمي لمجلس النواب الليبي على شبكة الإنترنت، أن الجلسة ستناقش جدول أعمال المجلس والتطورات الراهنة للأوضاع في ليبيا، في إطار الاجتماعات التي يحضرها حاليا أعضاء في مجلس النواب بمدينة غدامس الليبية، ضمن مشاورات الحل السياسي ومحاولة الوصول إلى إجراءات لإنهاء أزمة الانقسام السياسي التي عصفت بليبيا طيلة الأعوام الماضية.

وكان قد دعا بيان سابق لرئاسة مجلس النواب الليبي، الأحد الماضي، اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" إلى تحديد المدينة الليبية الأنسب لعقد جلسة للمجلس، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سلامة وأمن النواب، استجابة لدعوات أعضاء المجلس المجتمعين في اللقاء التشاوري بمدينة طنجة المغربية.

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