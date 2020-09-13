مجلس النواب الليبي: الروابط مع مصر ممتدة منذ آلاف السنوات

كشف فتحي عبدالكريم المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، تفاصيل المفاوضات الليبية الليبية التي أجريت في المغرب، قائلا إن الاجتماعات كانت إيجابية وانتهت بالتوافق بين الأطراف، لافتا إلى أن اللجان المشتركة في الاجتماع أصدرت بيانا أكدت فيه إيجابية المفاوضات.

وأضاف "المريمي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الأوضاع في ليبيا سيئة للغاية، وهناك معاناة من انقطاع الكهرباء لفترات طويلة، فضلا عن غلاء الأسعار، وعدم توافر السيولة المالية بالبنوك.

وأشار إلى أن كل هذه المشكلات تؤكد أهمية التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة، مؤكدا أن تدخل تركيا في ليبيا يدعم الجماعات الإرهابية، مشيدا بجهود مصر لحل الأزمة الليبية عبر وضع خطوط حمراء، لافتا إلى أن الروابط بين الشعبين المصري والليبي ممتدة لآلاف السنين، متهما جماعة الإخوان الإرهابية بمحاولة تشويه الدور المصري فى ليبيا.