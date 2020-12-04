ضبط 4 تجار مخدرات في حملة أمنية بالقليوبية

ضبطت مباحث القليوبية 4 تجار مخدرات في حملات مكبرة بالقناطر الخيرية وقليوب وشبين القناطر والخانكة، أمس، وجرى التحفظ علي المضبوطات وإحيل المتهمون للنيابات المختصة فتولت التحقيق وأمرت بحبس المتهمين وأمرت بالتحفظ على المضبوطات.

وردت معلومات سرية إلى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، فكلف اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي بقيام مجموعة من العاطلين بالإتجار في الهيروين وتوزيعه على المتعاطين بالقليوبية.

جري تشكيل فريق بحث قاده العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، وأسفرت الجهود عن ضبط "محمد ع . م" 34 عامًا، عاطل ومقيم بقرية "حلابة" مركز قليوب، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 290 جراما، و "ناصر.م.ن" 23 عامًا، عاطل ومقيم بقرية "كوم أشفين" مركز قليوب، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 220 جراما، و"سيد.ق.س" 45 عامًا، عاطل ومقيم بأبو الغيط التابعة لمركز القناطر الخيرية، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 250 جراما، و"محمد.ح.س" 45 عامًا، عاطل ومقيم بالجعافرة في الخانكة، وبحوزته 300 جرام من مسحوق الهيروين المخدر.

وفي وقت سابق تمكنت مباحث مركز طوخ، من القبض على 4 عاطلين، كونوا تشكيلا عصابياً، للاتجار بالمخدرات وبحوزته كيلو ونصف كيلو استروكس، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق، فأمرت بإشراف المستشار علي حسن، المحام العام الأول لنيابات شمال بنها، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتحريز المضبوطات وإرسال عينة منها للمعمل الجنائي لتحليلها لبيان عما إذا كانت مواد مخدرة من عدمه.