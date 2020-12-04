قصة خطف الطفل "آدم" على يد زوج جدته بسبب الميراث: طلب البيت فدية

وقف الطفل "آدم" أمام مدرسته في قرية أتميدة بميت غمر، ينتظر زميله ليرافقه في طريق العودة إلى المنزل بعد انتهاء يومهما الدراسي، بينما كان زوج جدته قرب بوابة المدرسة يترقب ويفحص بعينيه الأطفال، حتى تأكد من رؤية "آدم" فتحرك نحوه واستدرجه، زاعمًا أنه سيوصله إلى منزل والده.

نجح المتهم في استدراج الطفل وتركه بصحبة ربة منزل تربطها به علاقة صداقة، ونجار مسلح من جيرانه بالدقهلية، ثم بدأ في مساومة زوجته وهى جدة الطفل، لإجبارها على بيع منزلها في ميراث زوجها السابق، ودفع ثمنه فدية حتى يطلق سراح حفيدها، لكن فشلت السيدة ونجلها في الوصول إلى مكان المتهم الذي اختفى بعد الجريمة، ولم يفصح عن مكانه أو مكان الطفل.

وأمام إصرار زوج جدة "آدم" على الحصول على ثمن المنزل وقدره 360 ألف جنيه، توجه والد الطفل إلى مركز شرطة ميت غمر، وحرر محضرًا بالواقعة، واتهم زوج والدته بتنفيذ الجريمة ومساومته ووالدته على ثمن منزل ورثته والدته عن والده، وتمكن قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، من إعادة الطفل المختطف، بعد ساعات من تحرير المحضر.

وأفادت تحريات المباحث بأن والد الطفل تلقى اتصالًا هاتفيًا من زوج والدته، نجار مسلح، مقيم بذات القرية، أكد خلاله أن الطفل برفقته، لن يقوم بإعادته إلا بعد قيام جدة الطفل "زوجة المتهم" ببيع منزلها وإرسال ثمنه له، إذ تبين أن جدة الطفل متزوجة من النجار منذ قرابة 30 سنة، عقب طلاقها من زوجها الأول.

توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط مباحث الدقهلية، إلى أن المتهم المشار إليه، اتفق مع ربة منزل، 31 سنة، ونجار مسلح 53 سنة، على اختطاف الطفل وإخفائه بمسكن الأولى للضغط على والدة المُبلغ، للامتثال لطلبه ببيع المنزل وإعطائه ثمنه حتى يتمكن من سداد ديونه، وقيام الثاني باستدراج الطفل من أمام مدرسته، واصطحابه بدراجة نارية خاصة به، تمهيدا لإخفائه، وتم القبض على المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية.

قررت النيابة العامة حبس المتهم وشريكيه في الجريمة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة خطف الطفل، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.