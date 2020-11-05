"والده تأخر في دفع 500 ألف فدية".. تفاصيل خطف وقتل طفل كفر الشيخ

"كنا عايزين فلوس، عشان كده خطفناه، أحنا عارفين أن أبوه مرتاح بس مكناش متوقعين أنه يتأخر في دفع 500 ألف جنيه، عشان كده رمينا ابنه في الترعة وهو حي"، تلك الكلمات ملخص اعتراف سائق توتوك أمام المباحث بتهمة خطف وقتل طفل عمدًا عن طريق إلقائه حيًا في ترعة بالقرب من منزل أسرته في كفر الشيخ.

وشرح المتهم تفاصيل جريمته بأنه ارتكبها بمشاركة عمه الهارب، وأقر في أقواله بأنه تعرف على الطفل في مكان للصيد، ببحر "نشرت"، بالقرب من "الهويس"، وعلم منه أن والده ميسور الحال، نظرا لعمله بالسعودية منذ فترة طويلة، وشرائه مؤخرا شقة بمصيف بلطيم بمبلغ 700 ألف جنيه، واتفق المتهمان على اختطافه؛ لطلب فديه من أبيه.

وأضاف المتهم، أنه اتفق مع المجني عليه للتوجه للصيد في نفس المكان، واقتاده الاثنان عنوة داخل "توكتوك" خاص بالمتهم الأول، وتوجها إلى قرية "دقميرة"، بمركز طلخا في الدقهلية، بعيدا عن أعين المارة، واتصلا بوالدته؛ لطلب فدية نصف مليون جنيه.

وتابع أنه عقب الانتهاء من المكالمة مع والدة الطفل، قيداه من يديه وقدميه وفمه، وألقياه في المصرف حيا، نظرا لمعرفته بهما، وخوفا من افتضاح أمرهما، وبعد التأكد من مقتله، استكملا خطتهما لطلب الفدية، وغيرا معالم الـ"توكتوك"، حتي لا يتم التوصل إليهما، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف الجريمة.

وكشفت أجهزة الأمن لغز اختفاء طالب بكفر الشيخ، في أثناء ذهابه لتلقي درسا خاصا، واستقبلت والدته اتصالا من مجهول يطلب فدية مقابل إطلاق سراحه؛ إذ تبين من التحريات التي أجريت تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد الوزير للقطاع، اختطاف الطفل بواسطة مسجل خطر بالاشتراك مع سائق، ونقله لقرية بالدقهلية، وخوفا من افتضاح أمرهما، قيداه وألقو به حيا في الترعة، حتى لقي مصرعه.

وأفادت تحريات المباحث أنه ورد بلاغا لمركز بيلا كفر الشيخ، من ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز، بتغيب نجلها طالب 11 عاما، عقب خروجه من مسكنهما، لتلقى أحد الدروس الخصوصية، واستقبالها اتصال هاتفي من مجهول، طلب خلاله مبلغ مالي كفدية نظير إطلاق سراحه.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، بمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي، إلى تحديد مرتكبي الواقعة، سائق "توك توك"، 29 عاما، وعمه 51 عاما، مقيمان بدائرة مركز نبروه بالدقهلية.

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية، المتهمين، أسفرت عن ضبط المتهم الأول والتوك توك الخاص به.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5091 إداري مركز شرطة بيلا، وأمرت النيابة العامة، بحبس المتهم الأول، وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفل، لمعرفة سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وملاحقة وضبط المتهم الثاني.