قبل انطلاق صلاة الجمعة.. عمليات تعقيم كبرى لـ150 ألف مسجد بالجمهورية

واصلت وزارة الأوقاف حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم وتطهير المساجد على مستوى الجمهورية، والتي يقدر عددها بـ 150 ألف مسجد وزاوية، استعدادا لإقامة شعائر صلاة الجمعة، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان لها أن الحملة تأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله مبنى ومعنى، وانطلاقا من دور المسجد وأهميته، وتنفيذا لتعليمات وزير الأوقاف، وإسهاما منها في الحد من انتشار فيروس كورونا.

وشددت الوزارة على أن المساجد بيوت الله، شهد الله تعالى لأهلها بالإيمان، وأن الاهتمام بطهارتها ونظافتها منهج إسلامي، وسلوك إنساني، وعمل صالح يزين صاحبه، قال تعالى "إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين"؛ لذلك فإن طهارة المساجد ونظافتها وتعقيمها من أهم أولوياتنا في هذه المرحلة حتى يمن الله علينا برفع البلاء، ويحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء.

ووضعت الوزارة 20 ضابطا ضمن الإجراءات الإحترازية لكورونا وتشمل:

1- لن تفتح أي دورات مياه للوضوء أو خلافه.

2- لن يسمح بدخول أي شخص لا يرتدي الكمامة.

3- إذا لم يلتزم الجميع بالكمامة لن يتم فتح المسجد.

4- يجب الالتزام بمراعاة علامات التباعد المحددة بالمسجد على النحو الذي يتم في جميع الصلوات.

5- لن يسمح بدخول أي عدد زائد عن العدد الذي يسعه المسجد من خلال علامات التباعد الموجودة به.

6- تواجد الإمام أو المسئول عن المسجد في جميع الصلوات، وعدم ترك مفاتيح المسجد مع أي شخص كان من غير العاملين بالأوقاف.

7- اصطحاب المصلى الشخصي.

8- عدم فتح أي أضرحة أو مقامات نهائيًّا أو فتح الأبواب المؤدية إليها.

9- الالتزام بموضوع خطبة الجمعة وبالوقت المحدد بعشر دقائق وعدم تجاوزه بأي حال.

10- ضرورة المتابعة الجادة واليومية لحملات النظافة والتعقيم بالمساجد.

11- عدم إقامة أي دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة (سوى أداء الصلوات الخمس فقط).

12- عدم تشغيل أي كولديرات أو ترك أي مبردات مياه أو نحوها داخل المسجد.

13- عدم فتح أي مكتبات داخل المسجد.

14- عدم استخدام مكبرات الصوت الخارجية إلا في الأذان فقط، وتكون الإقامة والصلاة بالمكبرات الداخلية فقط، أو دون مكبرات صوت إذا كان العدد قليلاً لا يحتاج إلى مكبرات صوت.

15- فتح المسجد قبل موعد الأذان بعشر دقائق فقط، وتكون الإقامة عقب الأذان مباشرة، ويتم غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق وبما لا يجاوز نصف ساعة على الأكثر بعد الأذان في جميع الصلوات.

16- الاقتصار في هذه المرحلة على فتح المساجد فقط دون الزوايا أو المصليات، وفي حالة الضرورة لعدم وجود مسجد نهائيًّا بالمنطقة يتم الفتح على قدر الضرورة بعد موافقة كتابية من مدير المديرية وتحت إشرافها بذات الضوابط المذكورة.