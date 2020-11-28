300 مليون جنيه حصاد أعمال البر لـ وزارة الأوقاف في 2020

حققت وزارة الأوقاف المصرية خلال عام 2020، العديد من الإنجازات، ومنها ما حققته في مجال البر، حيث تم الدفع بأكثر من 300 مليون جنيه في مجال البر وخدمة المجتمع والأسر الأولى بالرعاية.

وقامت الوزارة في عام 2020 بالعديد من الخدمات في مجال البر ولعل أهمها التالي:

1- صرف 173 مليون و646 ألف جنيه مساعدات في مجال البر.

2- صرف 32 مليون و558 ألف جنيه من باب القرض الحسن بدون أي مصاريف إدارية، للعاملين بالوزارة والجهات الحكومية الأخرى.

3- توزيع 1200 طن من لحوم أضاحي الأوقاف، على مليون ومائتي ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، بتكلفة تقدر بنحو 115 مليون جنيه.

4- مضاعفة المبلغ المخصص لدعم معاشات نقابة قراء القرآن الكريم ليكون 400 ألف جنيه سنويًّا، بدلًا من 200 ألف جنيه، خدمة للقرآن الكريم وحفظته.

وفي مجال تحسين أحوال الأئمة وتطوير الهيكل الوظيفي، حققت الوزارة إنجازات مهمة، إذ صدر قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن حافز التميز العلمي للعاملين بوزارة الأوقاف الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

كما تم توزيع 30 ألف و391 زيًّا أزهريًّا على الأئمة بمختلف محافظات الجمهورية، كذلك تم توزيع 7 آلاف عمامة أزهرية على الأئمة بمختلف محافظات الجمهورية.

وتم تحديث وتطوير واعتماد الهيكل الإداري للوزارة، بما يسهم في تنفيذ المهام بجميع مفاصل العمل القيادي والإداري والفني بدقة وكفاءة عالية.

ونجحت وزارة الأوقاف، في توصيل صوت مصر الوسطي للعالم ونشر الفكر المستنير وتحقيق نقلة نوعية في جميع المجالات الدعوية والتنموية، ومنذ أوائل عام 2014 أدركت أنها بصدد الاضطلاع في مواجهة الفكر المتطرف داخليا وخارجيا، لا سيما في ظل إعادة مؤسسة الدولة المصرية التي غرس بذورها من جديد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأولاها رعايته واهتمامه ودعمه ولقطاع الأوقاف إنجازات في المجلالات المختلفة منها.