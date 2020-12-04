حنان مطاوع: مخرج "خان تيولا" موهبة شابة بخبرات الكبار

هنأت الفنانة حنان مطاوع، وسام المدني مخرج فيلم "خان تيولا"، من خلال حضور العرض الخاص للفيلم، مؤكدة أنه "يجمع بين الموهبة الشابة المتطورة والخبرات التي يمتلكها الكبار".

وقالت في تصريحات صحفية، إن وسام المدني سيكون خلال فترة قصيرة من بين أكبر مخرجي السينما المصرية، وأنها منذ فترة طويلة لم تستمتع بعمل سينمائي مميز بهذا الشكل مثل فيلم "خان تيولا".

وحرصت حنان مطاوع، أيضا على تهنئة كل صُنّاع فيلم "خان تيولا"، لا سيما أنهم ظهروا بشكل جديد عليهم لم يقدموه من قبل، على حد وصفها.

وتعود أحداث الفيلم إلى فترة الأربعينيات حول فكرة الخلود وتمسك الإنسان بالحياة، وذلك داخل فندق تم بناؤه قبل الحرب العالمية الثانية عام 1939.

فيلم "خان تيولا" من بطولة كل من وفاء عامر ونضال الشافعى ومحمود البزاوى وأحمد كمال ومحمد عبد الواحد وعلي الشجيري وراندا البحيري وعبير منير وزهرة الحروفي والمطرب عز الأسطول، ومجموعة كبيرة من المواهب الشابة، ومن تأليف وإخراج وسام المدنى.

وعُرض مؤخرًا للفنانة حنان مطاوع، في مهرجان الإسكندرية السينمائي، فيلم "قابل للكسر"، إذ تدور أحداثه في إطار اجتماعي إنساني، وهو عبارة عن قصة بسيطة بعيدًا عن التعقيد عن حياة بنت ودخولها في قصة حب، ومن المتوقع مشاركة الفيلم في عدد من المهرجانات العربية والعالمية.

"قابل للكسر" بطولة كل من حنان مطاوع، رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب، عاصم نجاتي، محمد رضوان، كريم العطار، ناجي شحاتة، وإخراج وتأليف أحمد رشوان.

وحازت الفنانة حنان مطاوع، منتصف الشهر الماضي، على درع مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، لمجهوداتها وأدوارها العديدة على خشبة المسرح، التي قدمتها طيلة مشوارها الفني.