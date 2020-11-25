ريهام عبدالغفور لـ حنان مطاوع: ثقتي في إنسانيتك وضميرك أكثر من نفسي

وجهت الفنانة ريهام عبدالغفور، رسالة مؤثرة إلى الفنانة حنان مطاوع، تؤكد خلالها على مدى ثقتها فيما أسمته بـ"إنسانيتها وضميرها".

وكتبت ريهام عبد الغفور، في كلماتها التي وجهتها إلى حنان مطاوع، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "ثقتي في إنسانية وضمير حنان مطاوع، تكاد تكون أكبر من ثقتي في إنسانيتي وضميري أنا شخصياً".

وتفاعل عدد من الفنانين مع ما كتبته ريهام عبدالغفور، منهم المخرج مجدي الهواري، الذي علق قائلًا: يا أصيلة، فيما كتبت الفنانة الشابة ياسمين "إنتوا الاتنين أنضف من بعض ياريكو".

وتربط علاقة صداقة قوية بين النجمتين حنان مطاوع نجلة الفنان الكبير كرم مطاوع، وسهير المرشدي، وريهام عبدالغفور، نجلة الفنان الكبير أشرف عبدالغفور، وتحرص كلاهما على دعم بعضهن البعض، خلال لقاءاتهما التليفزيونية والصحفية.

وشاركت حنان مطاوع، وريهام عبدالغفور، في حكايات مسلسل "إلا أنا"، الذي يعرض عبر شاشة قنوات "dmc"، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداثًا حقيقية.

وقدمت حنان مطاوع حكاية "أمل حياتي" من بطولة بيومي فؤاد، وسلوى عثمان، ونور محمود، ونانسي صلاح، وشاهيستا سعد، ورامي الطمباري، وأحمد كشك، ورضوى الشريف، وسمر علام، وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن.

وقدمت الفنانة حنان مطاوع، الحكاية الثالثة والتي تحمل اسم "أمل حياتي"، وتجسد "حنان" في أحداث الحكاية، شخصية فتاة شعبية من حي الجمالية، تعيش رحلة صعود مليئة بالظروف الصعبة، حتى تصبح سيدة مجتمع.

وقدمت الفنانة ريهام عبدالغفور حكاية "ربع قيراط"، بطولة مصطفى درويش وإنعام سالوسة، وإبراهيم السمان، والحكاية من تأليف أمين جمال.

وتناقش حكاية "ربع قيراط"، معاناة المرأة المطلقة في المجتمع المصري، ومواجهتها للعديد من الأزمات في البيت والعمل والمجتمع، تتناول قصة "أحمد" مصطفى درويش و"منى" ريهام عبدالغفور، والتي تقف بجواره وتضحي من أجله وتستحمل ظروفه الاجتماعيه إلى أن يتزوج عليها في شقتها الجديدة التي أشرفت عليها بنفسها.

"ربع قيراط"، هي الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا"، الذي عُرض منه 6 حكايات حتى الآن، هي "بنات موسى"، و"سنين وعدت" و"أمل حياتي" و"أمر شخصي" و"ضي القمر" و"لازم أعيش"، ويعرض حاليًا الحكاية الثامنة "من أول السطر".